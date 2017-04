Le coup de gueule d'un sondeur sur les sondages : "Aujourd'hui les instituts ne veulent faire que du buzz"

Le deuxième débat de la présidentielle a lieu ce soir. Les 11 candidats sont réunis. Les sondages vont une nouvelle fois être nombreux après ce débat. Des sondages qui ne fonctionnent pas toujours.

Frédéric Ganneval est fondateur d'Arte Nice, un institut de sondage niçois. Il était notre invité ce mardi matin à 7h50 sur France Bleu Azur.

Pourquoi les sondages ne fonctionnent plus

Frédéric Ganneval nous livre son analyse : "On se trompe parce que les questionnaires ils sont faits par internet, ça coûte moins cher. L'objectif c'est que de faire du buzz, de vendre le plus de sondages possibles et de vendre aussi les médias parce que les sondages ça fait vendre."