Le coup de gueule de la maire de Brantôme après la polémique sur les poissons rouges

Brantôme-en-Périgord, commune du Périgord vert, est connue pour son abbaye, sa rivière, sa quiétude et depuis la dernière fête de la Saint-Sicaire, pour ses poissons rouge s ! En début de semaine, deux associations animalistes ont dénoncé, avec virulence, la présence de poissons rouges présentés comme lots, sur l'un des stands de la fête foraine. Une pratique interdite par le code rural et de la pêche.

ⓘ Publicité

Une polémique disproportionnée

"Alerter tous les médias et les réseaux sociaux me laisse pantoise" réagit Monique Ratinaud, maire de Brantôme depuis 2008. "Parmi la masse de textes et de règlements dont nous avons a assurer l'application, je n'avais pas relevé celui relatif aux poissons et à l'ergonomie des aquariums" ironise l'élue qui préférerait que les médias consacrent leur sujet sur la mise en place du musée numérique Micro-folies ou le projet de rénovation de l'abbaye (soutenue par la DRAC Nouvelle-Aquitaine).

"Je pense qu'il existe des groupes de pression qui ne se préoccupent que de leur seul centre d'intérêt, qui contestent tout, empêchent les projets, alors qu'ils n'ont aucun compte à rendre à personne" analyse Monique Ratinaud. L'édile invite dans le même temps les responsables de ces associations (investies dans la défense des droits des animaux NDLR) à s'engager en tant qu'élu pour connaître les difficultés et la réalité du terrain.

loading

Retrouvez l'actualité des maires et des communes, tous les matins à 8h15 dans "Bonjour Madame, Bonjour Monsieur le Maire".