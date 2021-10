Le coup de gueule de Martine Aubry contre "les combats de catch" en politique

Dans le hall de l'ancienne gare Saint-Sauveur à Lille, Martine Aubry s'est transformée en cheffe de guerre ce lundi midi. Une guerre contre "les sondages, la dernière parole de Zemmour, de Marine le Pen ou de son père qui revient". La maire de Lille, qui dit avoir passé son week-end devant les chaînes de télévision, estime qu'on ne s'intéresse plus aux "vrais problèmes des Français".

Zemmour, "symptôme du délitement de la société"

"Est-ce que le problème des gilets jaunes a été réglé ? Est-ce qu'on parle encore des caissières du supermarché ? Est-ce qu'on parle des hospitaliers qu'on a applaudis tous ensemble en France ? Quand parlera-t-on de tous ces gens qui se disent aujourd'hui relégués, humiliés ?" Martine Aubry se demande "quand on refera une société où on parlera politique ?" et évoque un risque, une tentation des extrêmes pour l'élection présidentielle : "Il ne faudra pas s'étonner", prévient l'élue.

L'ancienne ministre du Travail a le visage fermé quand elle parle d'Eric Zemmour, présent à Lille le week-end dernier et presque candidat à l'élection présidentielle : "Il n'est que le symptôme du délitement de notre société !"

Yannick Jadot ne parle qu'aux convaincus pour Martine Aubry

Martine Aubry a renouvelé son soutien à Anne Hidalgo, la maire de Paris : "Une femme qui est écologiste !" La maire socialiste de Lille s'est engagée dans la campagne parce que "Anne a dans son ADN le social et il n'y aura pas de transition écologique sans social".

Elle dit avoir félicité Yannick Jadot, désigné à l'issue de la primaire d'Europe Ecologie les Verts, mais il n'a, selon elle, aucune chance : "Jadot, je lui ai dit 'mon vieux, l'écologie, tu la feras pas qu'avec ceux qui sont convaincus. Et si tu ne donnes pas l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, l'accès aux logements à tous, si tu ne parles plus des quartiers populaires, si tu ne parles plus des zones rurales où il n'y a plus de services publics, comment veux-tu que ces gens se disent 'je vais arrêter ma voiture, je vais avoir un autre comportement alimentaire' ?'"

Martine Aubry a d'ailleurs taclé son opposition verte au conseil municipal : "Je regrette de ne pas avoir la même harmonie avec les Verts qu'avec l'ancienne opposition de droite."

La salle de shoot pour le 26 octobre

Dans sa conférence de rentrée, Martine Aubry a aussi évoqué son bilan, évidemment très bon, Lille comme ville "durable et apaisée" et elle est revenue sur les dossiers brûlants comme la salle de shoot ou plutôt "salle de consommation de drogues à moindre risque". Elle devrait ouvrir le 26 octobre. "Nous, on est prêts pour commencer. Nous attendons la décision du gouvernement", a déclaré l'ex-ministre. La salle sera située dans un local appartenant au CHU de Lille, sans riverain.

31 fermetures administratives

La maire de Lille s'est fixée comme objectif la construction de 8.000 logements d'ici la fin du mandat. Elle annonce l'apparition de 47 caméras de vidéoprotection supplémentaires et une plus grande fermeté avec les établissements de nuit qui dépasseraient les bornes. Depuis le début de la crise du Covid-19, 6.000 procès-verbaux ont été dressés à Lille et 31 fermetures administratives ont été prononcées par la préfecture sur 62 demandes.

La friche Saint-Sauveur

"J'attends la décision du tribunal administratif." Martine Aubry est restée évasive sur les conclusions du rapporteur public qui a donné raison aux associations pour des défauts d'informations au public et aux élus notamment. Selon Martine Aubry, "le projet est un projet d'intérêt général, 45.000 personnes attendent un logement dans la Métropole".

Ce projet de construction de 2.500 logements et d'une piscine olympique sur cette ancienne gare de marchandise est gelé depuis 3 ans. La décision du tribunal administratif, qui doit confirmer les conclusions du rapporteur public, est attendue le 14 octobre.