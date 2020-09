Coronavirus : le coup de gueule du maire de Mimet Georges Cristiani

Le maire de Mimet et président des maires dans les Bouches-du-Rhône a découvert que sa commune de 5000 habitants figure parmi les 27 communes du département où le masque est obligatoire. Il ne comprend pas pourquoi il n'a pas été informé en amont et dénonce le manque de concertation.

Le coup de sang du maire de Mimet et président des maires dans les Bouches-du-Rhône. L'élu était l'invité de France bleu Provence ce mercredi matin et il a fait part de son incompréhension en découvrant, ce lundi, que sa petite commune figure parmi les 27 villes du département où le masque est obligatoire. Pour le maire de Mimet, Georges Cristiani, aucune information ne lui a été transmise par l'Agence Régionale de Santé (ARS). "Soit le premier ministre ment quand il dit qu'il va y avoir concertation avec les élus locaux, soit c'est une faute de l'ARS. Cette liste est terrible pour les habitants des villes concernées. Il faut un minimum de respect".

Aucun cas déclaré à Mimet à la connaissance du maire

"Aucun cas n'a été déclaré dans les écoles de la commune, ni à la crèche, ni à la maternelle, ni au centre aéré, ni à l'Ehpad de ma commune. Où a-t-on pu trouver ces cas ?", s'étonne le maire. "On ne s'y retrouve plus. Il faut arrêter de lancer des chiffres comme ça! " Pour Georges Cristiani, le durcissement des mesures sanitaires sans concertation a mis la population en émoi. "Comment peut on avoir un tel péris pour les maires comme nous qui sommes au front de cette guerre que le président ?" s'interroge -t il furieux.

Lundi, le préfet des Bouches-du-Rhône a en effet renforcé les mesures pour freiner la propagation de l'épidémie. Il a notamment imposé le masque de 6H à 2H du matin dans 27 communes où le taux d'incidence de la maladie dépasse le seuil d'alerte de 100 pour 100.000. Il s'agit notamment de Marseille, Aix-en-Provence, Aubagne mais également de plus petites communes comme Rognac, Fuveau ou encore Mimet.