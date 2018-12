Le couple Macron aperçu vendredi après-midi à Port Grimaud

Port Grimaud, France

Il était 17h "tout pile" ce vendredi après-midi, insiste André. Si ce retraité de la gendarmerie se souvient de l'heure exacte, c'est que lui et ses amis se donnent rendez-vous chaque jour à la même heure pour une traditionnelle partie de pétanque sur la place du marché de Port-Grimaud.

"On a été très surpris"

Aujourd'hui, deux spectateurs un peu particulier : Emmanuel et Brigitte Macron. Le retraité raconte la scène : "Une de mes amies a dit "tiens, on dirait Brigitte Macron qui vient vers nous", j'ai regardé et on a vu la Première dame, avec son manteau turquoise et ses cheveux blonds, et à côté d'elle, il y avait le président de la République. Ils nous ont dit bonjour, se sont arrêtés une minute. On a répondu poliment mais on ne leur a pas parlé, on a été tellement surpris de les voir ici."

La scène est courte et la balade présidentielle assez tranquille : "En ce moment, c'est calme Port-Grimaud. Les boutiques sont fermées. Il n'y a pas eu de problème pour M.Macron, ça a été très tranquille", relate André.

Des gilets jaunes au Fort de Brégancon

Le couple présidentiel ne serait donc pas logé au Fort de Brégancon. La résidence varoise du chef de l'Etat a été la cible pendant deux jours des gilets jaunes. Une cinquantaine d'entre eux ont approché le Fort, persuadés qu'Emmanuel Macron se trouvait à l'intérieur. Selon Var Matin, le couple présidentiel logerait chez des amis de Brigitte Macron dans le Golfe de Saint-Tropez. Le couple a d'ailleurs également été aperçu vers 19h à Saint-Tropez.

Selon l'Elysée,"le président est bien entendu en contact étroit et quotidien avec son cabinet et est tenu informé de tout ce qui requiert son arbitrage. Sa pause se terminera le dimanche 30 décembre au soir".