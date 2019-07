Le couple Macron est arrivé au fort de Brégançon

Bormes-les-Mimosas, France

Le couple présidentiel a posé ses valises dans le Var ce jeudi 25 juillet pour des vacances "au calme et studieuses", selon l'Élysée. Emmanuel Macron va continuer à suivre les dossiers d'actualité nationale, notamment la canicule et la sécheresse qui frappent la France, et internationale, en particulier les tensions entre l'Iran et les États-Unis. Le président de la République a prévu de s'entretenir avec le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson.

Le 15 août, le chef de l'État devrait assister aux cérémonies du 75e anniversaire du Débarquement en Provence, avant le conseil des ministres de rentrée le 21 et le sommet du G7 qu'il accueillera à Biarritz, sur la côte basque, du 24 au 26 août.