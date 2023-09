"Le courant indépendantiste a fait énormément de concessions, il appartient aux autres d'en faire un peu"

Les doutes sont nombreux à l'issue de la visite de Gerald Darmanin en Corse ces mercredi 13 et jeudi 14 septembre. Le ministre de l'Intérieur n'a, sans surprise, pas défloré les annonces qui pourraient être faites par Emmanuel Macron à la fin de ce mois de septembre. Mais il a plusieurs fois appelé les élus à un pragmatisme politique, en rappelant qu'un "compromis politique institutionnel" doit être adopté "par les 3/5e du Congrès".

Même si l'inscription de la Corse à l'article 74 de la Constitution est l'option la plus avancée, des doutes demeurent sur le contenu du statut d'autonomie accordé. Que met-on dedans ? Il apparait d'ores et déjà acquis que le projet de l'Assemblée de Corse sera retoqué : la coofficialité de la langue, le statut de résident, la reconnaissance juridique du peuple corse passeraient à la trappe. Se dirige-t-on dans ces conditions vers une autonomie a minima ? C'est la crainte de beaucoup de nationalistes, dont Paul-Félix Benedetti de Core in Fronte.

Rappelant qu'une "délibération ultra majoritaire de l'Assemblée de Corse demande un statut d'autonomie calé sur un modèle méditerranéen et sur l'arc latin", Paul-Félix Benedetti regrette que cette demande soit perçue comme "maximaliste et politiquement outrancière", estimant au contraire être "dans le raisonnable, le consensus. Surtout venant de nous, indépendantiste".

"On n'est pas là pour un statut de régionalisation avancé" - Paul-Félix Benedetti

"Aujourd'hui on n'est pas là pour un statut de régionalisation avancé mais pour avoir un projet global", insiste le président du groupe Core in Fronte, appelant les autres groupes politiques à faire "des concessions".