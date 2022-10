Le coût des énergies au cœur des préoccupations des maires de l'Isère

Le congrès annuel des maires de l'Isère aura lieu ce samedi 15 octobre à Saint-Savin, en Nord-Isère. Avant ce rendez-vous, Daniel Vitte, maire de Montrevel et président de l'association des maires de l'Isère est notre invité.

Daniel Vitte, ce congrès des maires est une journée au cours de laquelle les élus parlent entre-eux de problèmes qui les concernent, les préoccupent. Et le premier sujet cette année, c'est l'énergie ?

Incontestablement. Les collègues élus qui essaient de travailler dès maintenant sur le budget primitif de l'an prochain ont essayé d'appréhender les évolutions. Pour ceux qui utilisent le gaz, les éléments recueillis laissent présager une augmentation de l'ordre de 80 %. Pour ceux qui utilisent l'électricité les situations sont plus diverses : les petites communes qui ne sont pas tenues à changer de contrat verront une augmentation pour l'instant non annoncée par EDF. Pour ceux qui auront l'obligation de renégocier les contrats, les projections montrent qu'il faudra multiplier par X le budget et ce X varie de quatre fois à neuf fois. Certains collègues s'interrogent sur la capacité à présenter un budget primitif.

Toutes les mairies sont effectivement en train de travailler leur budget pour l'année prochaine. Comment fait-on dans ces cas-là ? Est-on contraint de prévoir des hausses d'impôts ?

Tout d'abord, on essaie de voir comment s'adapter, comment modifier un certain nombre de paramètres. Il y aura différentes hypothèses. Il y aura peut être la réduction d'un degré ou deux des températures suivant les types de bâtiments pour consommer moins.

Typiquement les équipements concernés par les économies, ce sont les écoles, les gymnases, les éclairages des stades aussi ?

Oui, absolument. L'ensemble très varié des équipements publics depuis les bâtiments administratifs, les bâtiments techniques, les bâtiments accueillant du public et qui n'ont pas forcément les mêmes références, suivant que l'on parle d'un gymnase ou que l'on parle d'un centre nautique. Il y aura bien sûr aussi l'accélération des travaux engagés depuis des années dans les bâtiments pour avoir des bâtiments mieux isolés. C'est un ensemble de pistes qui seront approfondies pour réduire les coûts et voir comment essayer d'absorber ces augmentations qui sont fulgurantes.

En même temps du côté des impôts, vous avez de moins en moins de marge de manœuvre, avec la taxe professionnelle en moins, la taxe d'habitation également.

Oui, alors déjà, lorsqu'il y avait une certaine autonomie fiscale, les élus étaient prudents parce que les concitoyens aussi commencent à supporter beaucoup de charges. Maintenant, l'autonomie fiscale est en voie de disparition. L'annonce du ministre Le Maire, avec la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (qui avait remplacé la taxe professionnelle) continue à nous inquiéter puisque elle serait remplacée par une dotation de l'État. Cela signifie que nos collectivités locales maintenant vont être sous perfusion de l'État. Nous savons bien que lorsque l'État, pour une raison ou pour une autre, décide de réduire certaines dotations, nous sommes pratiquement impuissants.

Caroline Cayeux, la ministre déléguée en charge des Collectivités territoriales, va vous rendre visite demain à Saint-Savin. Vous aurez, j'imagine, plein de choses à lui dire. La première peut-être sera de demander des aides à l'État pour faire face au coût des énergies ?

Oui, la ministre connaît les inquiétudes des élus, notamment dans les petites communes, et elle va probablement détailler un certain nombre de mesures. Elle a choisi de venir à notre congrès. C'est une démarche volontaire de sa part. Elle arrivera pour clore les travaux et nous pouvons imaginer qu'elle aura un discours s'appuyant sur un certain nombre d'annonces et j'espère d'annonces qui concerneront les communes en nombre, parce que les premières mesures qui sont annoncées évoquent des cumuls de conditions qui font que toutes les communes ne pourront pas utiliser ce dispositif.