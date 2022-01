Le Creusois ancien ministre André Chandernagor décoré de la Grand-Croix de la légion d'honneur

André Chandernagor a reçu d'Emmanuel Macron la plus haute distinction de la République française. L'ancien ministre de François Mitterrand, ancien député creusois et premier président honoraire de la Cour des comptes est distingué à la dignité de Grand-Croix de la légion d'honneur.

André Chandernagor vient de recevoir la plus haute distinction de la République française. Le Creusois est désormais élevé à la dignité de Grand-Croix de la légion d'honneur. Emmanuel Macron est venu le décorer ce lundi 24 janvier à la cité de la tapisserie d'Aubusson, à la fin de son déplacement en Creuse.

Vingt minutes de discours d'Emmanuel Macron

Le chef de l'Etat a loué pendant vingt minutes le parcours de cet ancien député creusois, ministre de François Mitterrand et premier président honoraire de la Cour des comptes, en présence de sa famille et d'élus creusois. "Votre histoire est celle d'une formidable ascension républicaine, de celles qui nous font toucher du doigt les ressorts du tremplin méritocratique, celle d'un descendant d'esclave d'origine indienne parvenu par son travail et son talent aux plus hautes fonctions de la République", a déclaré le président.

Le patriote résolu et l'européen convaincu

"La liberté n'a jamais cessé de couler dans vos veines, poursuit Emmanuel Macron. Il y a surtout en vous l'alliage de choses qu'on oppose trop souvent : le patriote résolu et l'européen convaincu ; l'homme ancré dans sa Creuse, son Limousin, son territoire, mais déterminé dans les combats qu'il mène à Paris. (...) La France et vous c'est l'histoire d'une fidélité à toute épreuve."