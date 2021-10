Le "Cuntrastu" résilient et ironique de Paul Giacobbi

Président de l'Exécutif territorial de 2010 à 2015, Paul Giacobbi était ce jeudi l'invité de Cuntrastu, sur Via Stella, en partenariat avec Corse-Matin et RCFM. Retiré de la vie politique, il n'en reste pas moins un de ses observateurs, sans rancune avec son passé mais pas muet pour autant !

"Je ne regrette rien". C'est en substance le message qu'a voulu faire passer Paul Giacobbi dans Cuntrastu, l'émission mensuelle de France 3 Corse, en partenariat avec RCFM. L'ancien président de l'Exécutif, défait en 2015, a assuré que la politique ne lui manquait pas et que la page était définitivement tournée.

Face à Jean-Vitus Albertini, Dominique Moret (Via Stella) et Patrick Vinciguerra (RCFM) Paul Giacobbi est malgré tout revenu sur sa mandature, de 2010 à 2015, pour en défendre le bilan, notamment au niveau des idées.

"Le coup de pied au cul du pouvoir de gauche"

"La bataille des idées c'est quand-même moi qui l'ai menée ! Le statut de résident, la co-officialité...ça a été voté à ma demande, et je me suis fait traiter de tous les noms parce que je défendais ces notions. On me disait "vous êtes indépendantiste" ! Je suis pas indépendantiste du tout.

Dominique Moret : - Vous aviez l'oreille du pouvoir de gauche à l'époque, ça se passait bien ?

Paul Giacobbi : -J'ai surtout eu le coup de pied au cul du pouvoir de gauche, excusez-moi ! Parce qu'ils n'en n'ont pas raté une contre moi ! J'ai été traité en mouton noir ! Mais on a quand-même fait passé à terme un certain nombre de choses : les deux départements fusionnés avec la collectivité, c'est fait, c'est pas mal ! On a pas la co-officialité de la langue, mais dans les faits, c'est quand-même pas mal ! J'ai vu pas plus tard qu'hier Jean-Guy Talamoni qui disait "finalement, heureusement qu'il y a eu la 'mandature nationaliste' de 2010 à 2015 ! (rires)".

"Les pressions de l'Etat pour sauver à tout prix la SNCM [...]"

Défendant son bilan, sans attaquer celui de ses successeurs, Paul Giacobbi s'est notamment exprimé sur le dossier maritime, et l'amende de 86 millions à laquelle a été condamnée la CdC pour des subventions jugées illicites versées à feue la SNCM.Le fameux "service complémentaire". Des faits remontant à 2007.

"J'y ai mis fin, dit-il, dès que j'ai pu, en 2013, mais les pressions pour sauver à tout prix la SNCM, surtout de l'Etat, étaient très fortes".

Et Paul Giacobbi évoque certains échanges avec l'ancien gouvernement de F. Hollande.

"[...] Dieu sait que j'avais des relations amicales avec Jean-Marc Ayrault (premier ministre du 15 mai 2012 au 31 mars 2014 ndlr) qui me dit 'tu vas nous faire perdre les élections avec cette histoire de service complémentaire', etc... L'Etat a des responsabilités majeures dans cette affaire, c'est pas Ange Santini ou Camille de Rocca Serra, c'est l'Etat qui l'a imposé! [...] Ça ne ferait pas de mal d'être un peu honnête. Il y a une Collectivité territoriale de Corse [...] qui a subi de telles pressions...Si l'Etat prenait les deux tiers ou la moitié (des 86.3M€ HT d'amende infligée par le Conseil d'Etat à la CDC) ce serait quand-même la moindre des choses !" [...].

Cuntrastu avec Paul Giacobbi une émission à réécouter en intégralité ce jeudi soir sur RCFM, après notre flash de 19 heures.