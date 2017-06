Le débat de la 10ème circonscription : M.Meynier-Millefert (REM), A.Breuil (FN)

Ils sont les deux candidats en lice pour le second tour des élections législatives de la dixième circonscription de l'Isère. Marjolaine Meynier-Millefert (REM, 34,38%) et Alain Breuil (FN,18,67%) débattaient sur France Bleu Isère ce matin.

Depuis son accession au second tour un front républicain se dessine derrière la candidate de la République en Marche : la sortante socialiste Joëlle Huillier (9,42% au premier tour), le maire LR de Bourgoin-Jallieu ou encore le candidat de la France insoumise Thierry Monchatre-Jacquot. "Ça n'est pas plié, tempère Marjolaine Meynier-Millefert on continue à rassembler tous les progressistes". "Ce ne sont plus des hommes et des femmes politiques, ce sont des castors, ils font des barrages", a rétorqué le candidat du Front national.

Je ne veux pas vivre dans une dictature du parti unique - Alain Breuil (FN)

Avec un score de 10 points inférieur à celui de Marine le Pen à la présidentielle, Alain Breuil a des raisons d'être déçu : "Si ces électeurs qui ne se sont pas mobilisés au premier tour venaient à bouger pour le second, on pourrait avoir de beaux résultats dans ma circonscription et dans les autres en Isère, juge-t-il, je n'ai pas envie de vivre dans une dictature du parti unique, ce vers quoi nous nous dirigeons." Selon les estimations à l'issu du premier tour, REM pourrait conquérir plus de 400 sièges.

"D'un autre côté on nous reproche d'être indépendants d'esprit et d'avoir des valeurs différentes au sein du mouvement REM, c'est paradoxal, lui répond la candidate de la majorité présidentielle, en vérité, le débat démocratique est au cœur du projet en Marche".

Il faut repenser l'identité du nord-Isère - Marjolaine Meynier-Millefert (REM)

Les deux finalistes se sont ensuite écharpés, à l'image du débat de la 9ème circonscription, sur la proximité avec les habitants et les problématiques locales. "Vous ne connaissez pas la 10ème circonscription et c'est un problème lorsqu'on veut en être le député", a fustigé Marjolaine Meynier-Millefert. "Le rôle d'un député est de voter les lois, voter le budget et essayer de contrôler l'action du gouvernement, lui a rétorqué le candidat FN, les initiatives locales viennent des élus locaux".

Néanmoins, une dimension locale existe dans le rôle du député, défend la candidate REM. "Il y a principalement une problématique d'identification du territoire, il faut repenser l'identité du nord Isère, a-t-elle exposé, ça n'est pas la grande banlieue de Lyon, ça n'est pas un carrefour qu'on traverse mais un territoire connecteur avec énormément d'atouts".