Législatives : le débat de la 3e circonscription avec Émilie Chalas (En Marche) face à Raphaël Briot (France Insoumise)

France Bleu Isère et le Dauphiné Libéré vous proposent plusieurs avant le 2ème tour des législatives. Gros plan, sur la troisième circonscription, où s'affrontent Emilie Chalas (LREM) arrivée largement en tête ave et Raphael Briot (LFI) . Un territoire qui va de Grenoble à Veurey

Présentation des candidats

Émilie Chalas , 39 ans, cadre territoriale à la mairie de Moirans. Elle est la candidate de la République en Marche. Elle recueilli 36,2% des voix, dimanche dernier.

Raphaël Briot, 51 ans, médecin urgentiste au SAMU de Grenoble. Il est le candidat de la France Insoumise. Il a recueilli 14,7%.

Émilie Chalas (REM) / Raphaël Briot (La France Insoumise) © Radio France - Léopold Strajnic

Un collège incendié à la Villeneuve

- Raphaël Briot (LFI) : De plus en plus fréquement, il y a un événement qui se passe à la Villeneuve, souvent au moment des périodes électorales. Ce n'est pas rien, la veille d'une élection d'incendier un collège. Dans notre programme, on était pour mettre plus de moyens de police de proximité. Et non pas diminuer le nombre de fonctionnaires.

- Émilie Chalas (REM) : Est-ce que ça peut suffire, une police de proximité quand des événements comme ça se produisent ?

La réforme du code du Travail

- Émilie Chalas (REM) : L'idée n'est pas de précariser, mais de créer de l'emploi et d'avoir un équilibre entre la liberté de l'entreprise et la sécurité des individus. L'objectif, c'est que dès la fin de 2017, on puisse attendre des entreprises de l'investissement, de l'innovation, une prise de risque pour créer de l'emploi.

- Raphaël Briot (LFI) : Il y aura un round dans la rue. Je n'imagine pas que les gens puisse passer ce type de loi sans une rentrée chaude à l'automne.

Leurs compétences parlementaires personnelles

- Raphaël Briot (LFI) compte sinvestir sur la santé, s'il est élu. Il voudrait passer à une sécurité sociale à 100% comme en Alsace-Moselle. Il y a peu de chance qu'on puisse l'appeliquer. Je pense qu'on ne sera pas majoritaire pour faire cette expérimentation.

- Émilie Chalas (REM) : Deux thématiques fortes pour elle: l'emploi et la réforme territoriale. Elle propose de supprimer les 25 départements où existent des métropoles pour éviter l'empilement administratif.