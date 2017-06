Le débat de la 6e circonscription : C.Motin (REM) face à G.Dezempte (DVD, soutenu par le FN)

Le 2nd tour des législatives, c'est ce dimanche. La 6e circonscription, qui va de Bourgoin-Jallieu Nord à Morestel, verra s'affronter Cendra Motin (REM) et Gérard Dezempte (DVD, soutenu par le FN). Pour les interroger Pierre-Eric Burdin du Dauphine Libéré et Céline Loizeau de France Bleu Isère.

Les présentations

- Cendra Motin (REM) : 42 ans, réside à Villemoirieu, est chef d'entreprise spécialisée dans le conseil en RH. Inconnue du grand public, c'est une novice en politique. Elle a obtenu 32.40% des suffrages exprimés.

- Gérard Dezempte (DVD, soutenu par le FN) : Âgé de 65 ans, il est retraité de l'enseignement. Maire de Charvieu-Chavagneux depuis 1983, il siège aussi au Département depuis 1988. Dimanche soir, il termine 2e avec 26.60% soit 2.239 voix d'écart sur sa concurrente.

La REM en tête sur ce territoire de droite où le FN gagnait pourtant du terrain

- Cendra Motin : "On y a travaillé et je dois dire que j'avais confiance dans mes concitoyens. J'avais comme tout le monde à En marche entendu le ras-le-bol des gens, entendu leur besoin de changement. J'étais assez confiante qu'ils ne choisiraient pas une solution de rejet."

- Gérard Dezempte : "Je l'explique par le fait qu'il y a eu peu de mobilisation et que ce manque de mobilisation a été néfaste à un certain nombre de mouvements politiques. Pas pour En marche. Les électeurs d'En marche semblent plus déterminés sur le 1er tour."

Si vous êtes élu(e), comment pensez-vous exercer votre mission ?

- Cendra Motin : "Pour ce qui est du fait qu'on dise "oui" à tout (ce que propose le président Macron), je ne pense pas que des profils de chefs d'entreprise, d'indépendants, d'avocats, ni même de salariés ou de cadres puisque je l'admets très sincèrement on a très peu d'ouvriers représentés dans nos rangs, mais ce ne sont pas des gens qui sont habitués à dire "oui" à tout sans réfléchir. Nous aurons un débat en interne" Concernant la transparence, elle indique qu'elle "va d'abord se faire sur toutes les sommes d'argent public qu'on pourra me confier." Celle qui assure qu'elle arrêtera son activité de conseil si elle élue affirme qu'elle sera "aussi souvent qu'il le faudra à Paris et le fait de n'avoir aucun autre mandat me permettra également d'être très souvent auprès de mes concitoyens."

- Gérard Dezempte : "La transparence, je la pratique dans ma commune depuis plus de 30 ans. La mairie est une maison ouverte. Tout est dit. Les campagnes chez moi sont assez simples. Je reprends les engagements que j'avais pris lors du mandat précédent, je les publie et je mets ce qui a été fait. Et la campagne suivante et bien c'est ce que je propose simplement sur les résultats. Dans la mesure où je devrais quoiqu'il advienne laisser mon mandat de maire et de président de communauté de communes, j'aurai beaucoup de temps. Moi je crois que le mandat de maire, le mandat de terrain est important pour qu'on se rende compte de la réalité du terrain."

Pourquoi voter pour vous ?

- Cendra Motin :"Voter pour moi, c'est voter pour du renouveau d'abord mais soutenu également par un mouvement qui réunit à la fois des gens qui ont un regard neuf sur notre société mais aussi des gens d'expérience. Si j'avais un dossier à mettre en exergue malgré tout pour moi ça reste celui de l'Education, parce qu'aujourd'hui l'Education que je relie complètement à la Culture sont les deux vecteurs de l'ouverture."

- Gérard Dezempte : "Voter pour moi, c'est voter pour la France, ce qu'elle représente encore au niveau international; la France pour ce qu'elle représente dans nos cœurs; la France pour son identité et également pour sa souveraineté. Voter pour moi c'est faire en sorte qu'il y ait à l'Assemblée Nationale des gens qui aient le courage de dire les choses et qui aient le courage de s'opposer. Pas finalement des gens qui comme beaucoup vont régulièrement à la soupe, vont prendre des postes,v ont récupérer quelque argent. Voter pour moi, c'est voter pour l'indépendance."

