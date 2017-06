Le débat de la 9ème circonscription : É.Jacquier-Laforge (MoDem), B.Gattaz (LR)

Ils sont les deux candidats en lice pour le second tour des élections législatives de la neuvième circonscription de l'Isère. Élodie Jacquier-Laforge (MoDem, 39%) et Bruno Gattaz (LR,17%) débattaient sur France Bleu Isère ce matin.

Pas moins de 22 points séparent Élodie Jacquier-Laforge (MoDem, 39%) et Bruno Gattaz (LR, 17%) à l'issu du premier tour du dimanche 11 juin. Pour la candidate affiliée à la République en Marche, rien n'est joué : "Il faut rester extrêmement mobilisé. L'abstention a été très forte. Il faut que l'on continue la campagne de proximité que nous réalisons." Bruno Gattaz remet en cause lui la légitimité des élus, si jamais l'abstention demeure aussi haute qu'au premier tour (51,29%).

Le parisianisme contre la province _ Bruno gattaz

"Ce second tour, c'est le choix entre un candidat local ou une candidate parachutée, a martelé Bruno Gattaz, c'est le parisianisme contre la province". L'adjoint à l'urbanisme de la mairie de Voiron joue la carte de la proximité : "On va défendre des élus de terrain qui connaissent leur circonscription. J'ai fait une campagne de plus de 6 mois, parcouru plus de 3500 kilomètres".

"Je suis surprise qu'une personnalité aussi respectable que la vôtre se laisse aller à un dénigrement politicien d'un autre temps, a répondu Élodie Jaquier-Laforge, je pense que les habitants de la neuvième circonscription en ont ras-le-bol. Il y a eu des tracts qui ont été signés, des petites phrases assassines."

Si elle est élue, la candidate du MoDem assure installer une permanence dans la circonscription, facilement accessible. Cependant, Bruno Gattaz revient à la charge : "Dans une période où les finances publiques vont se raréfier, il va falloir défendre les dossiers structurants de la circonscription; et ils seront mieux défendu par quelqu'un qui la connaît depuis plusieurs années".

"Allez voter dimanche !", concluent communément les deux candidats pour clore le débat.