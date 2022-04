Le débat de la présidentielle va "montrer deux visions opposées" estime Fabien Robert, patron du Modem 33

J-1 avant le point d'orgue de la dernière semaine de campagne : le débat entre les deux candidats opposés lors du second tour de l'élection présidentielle. Un débat "qu'apprécient les Français parce qu'il "doit permettre d'abord de montrer les personnalités" affirme Fabien Robert, le président du Modem 33, invité de France Bleu Gironde mardi 19 avril. Mais celui qui est également membre de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron estime également que ce débat va permettre de montrer "deux visions opposées" de la France. "On est un peu au milieu du gué aujourd'hui et la question est de savoir si on continue vers le redressement de la France, si on continue dans l'Europe ou si on rejoint le club des pays amis de M. Poutine. Et je crois que ce n'est pas ce que veulent les Français" avance fabien Robert.

Les Français ont été votés et beaucoup ont exprimé le sentiment qu'au fond, les choses avaient été plutôt bien faites pendant cinq ans.

Interrogé sur le bilan du mandat d'Emmanuel Macron, sur les critiques faites à propos de sa gestion de la crise des gilets jaunes ou encore de la crise sanitaire, le président du Modem en Gironde met en avant un bilan qui reste positif selon lui et qu'il estime validé par le vote du premier tour où Emmanuel Macron est arrivé en tête, avec 28,72 % des suffrages en Gironde. "Les Français ont été votés et beaucoup ont exprimé le sentiment qu'au fond, les choses avaient été plutôt bien faites pendant cinq ans. Tout n'est pas parfait. Il faut être extrêmement humble et les crises qu'a traversée notre pays ont été suffisamment fortes, surprenantes et inattendues pour que, oui, certaines choses soient à améliorer." Fabien Robert poursuit en prenant l'exemple de la pandémie : _"_La gestion, en matière économique, mais aussi en matière de santé, a prouvé que ce gouvernement et ce président étaient en capacité d'agir là où, pendant ce temps là, rappelons-le quand même, Marine Le Pen voulait nous faire acheter le vaccin chinois ou russe. Elle était un jour pour la vaccination obligatoire des soignants, le lendemain contre... et globalement, elle n'a pas montré qu'elle aurait été capable de gérer le pays durant cette période" réplique Fabien Robert.

L'élu estime le risque d'abstention réel : "Il faut penser aux Anglais qui n'ont pas été voter, pensant que le Brexit n'arriverait pas, qui est aujourd'hui une véritable catastrophe économique" assure Fabien Robert qui appelle les électeurs à se déplacer "massivement" aux urnes dimanche prochain.

Retrouvez en vidéo l'intégralité de l'interview :