Le débat de la présidentielle vue par 3 étudiants quimpérois

Marianne, Théo et Bastien sont 3 étudiants en gestion du patrimoine à Quimper. Ils ont voté Mélanchon au premier tour et ils restent pour une majorité indécis pour dimanche prochain. Le débat ne leur a pas fait changé d'avis.

Pour nos 3 étudiants finistériens, le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen avait plutôt bien démarré. " Il y a du rythme, des échanges , certes parfois tendus mais c'est dynamique", observe Bastien. Bastien et ses copains Marianne et Théo sont surpris par la prestation d'Emmanuel Macron qui les avait plutôt déçu lors des précédents débats. " Il a du répondant face à l'agressivité de la candidate du Front National, c'est bien ", déclare nos 3 jeunes qui votent pour la première fois à l'élection présidentielle.

Des échanges confus et inaudibles qui ne feront pas changer d'avis nos étudiants indécis

Mais rapidement les échanges deviennent confus et parfois inaudibles. " Marine Le Pen est très agressive, et Macron se défend plutôt bien mais au final on ne comprend pas toujours tout et les journalistes semblent complètement dépassés", constate Marianne. " C'est chiant, c'est le bordel", déplore Théo. "Marine Le Pen ne connaît pas ses dossiers, Emmanuel Macron se lance dans des explications trop techniques parfois mais il est toutefois bien meilleur ! Mais cela ne me fera pas changer d'avis. Je vais sans doute voter blanc dimanche prochain". Bastien lui reste indécis. Il n'est pas convaincu d'aller voter Macron dimanche. " Je regarderai les sondages de vendredi et les scores sont serrés j'irai voter Macron mais sinon je resterai chez moi", conclut-il. En revanche Marianne ira voter Macron. Elle l'avait décidé avant le débat, "je ne veux pas que l'extrême droite arrive au pouvoir"!