Revivez le débat des élections départementales 2021 en Isère

France Bleu Isère et le Dauphiné Libéré organisent le débat des élections départementales en Isère. Avec quatre chefs de file parmi les courants politiques en lice pour ce scrutin. Depuis la salle des délibérations du conseil départemental, les candidats Motin, Barbier, Binet et Jolly sont réunis.

Suivez en direct le débat des élections départementales de ce jeudi 17 juin. Nicolas Crozel, journaliste à France Bleu Isère et Eve Moulinier, journaliste au Dauphiné Libéré se sont installés au Conseil Départemental dans l'hémicycle. Pendant une heure, de 18 heures à 19 heures, ils ont interrogé les quatre chefs de file parmi les courants en lice pour le scrutin : Cendra Motin (LREM), Erwann Binet (Le Printemps Isérois), Jean-Pierre Barbier (Alliance de la droite et du centre) et Alexis Jolly (Rassemblement National).

Les candidats

Jean-Pierre Barbier, actuel président du département et candidat pour l'alliance de la droit et du centre © Radio France - Benjamin Bourgine

Cendra Motin, candidate pour La République En Marche © Radio France - Benjamin Bourgine

Erwann Binet, candidat pour Le Printemps Isérois © Radio France - Benjamin Bourgine

Alexis Jolly, candidat du Rassemblement National © Radio France - Benjamin Bourgine

L'union de la gauche en question

C'est Erwann Binet qui prend la parole en premier. Il s'exprime sur la sincérité du Printemps Isérois, une union de la gauche : "C'est sincère parce qu'elle n'est pas née artificiellement il y a quelques jours". Les journalistes s'interrogent quant à la nomination d'un "chef" en cas de victoire. Erwann Binet se veut rassurant : "Il y aura un capitaine et il fait partie de l'un des 58 candidats."

Jean-Pierre Barbier s'exprime à son tour au sujet du Printemps Isérois : "Ce mouvement est quasiment sectaire, il exclut." L'actuel président du département attaque fort et interpelle le candidat du Printemps Isérois : "Vous devez quelque chose aux Isérois. Vous devez leur présenter un chef".

"La République en marche est présente sur une dizaine de cantons" - Nicolas Crozel, journaliste à France Bleu Isère

Cendra Motin, candidate pour La République En marche se défend : "Nous avons fait le choix de la qualité et non pas de la quantité avec des candidats ancrés sur le territoire". Elle interpelle alors Erwann Binet : "Je sais que vous êtes plus proches de nous que de la France Insoumise".

Alexis Jolly du Rassemblement National : "Nous sommes comme un phare dans la tempête."

Une union de la droite et du centre très large

Jean-Pierre Barbier : "Les gens ont le droit d'avoir des opinions politiques différentes à diverses périodes de leur vie. Je suis très clair : nous sommes le rassemblement de la droite et du centre depuis 2015. Avec une majorité plus large, nous avançons mieux."

La crise sanitaire et les actions du département

Erwann Binet : "Le département dans ses six dernières années a affaibli ses outils et son maillage pour pouvoir répondre à la crise. Le département a supprimé l'aide jeune adulte. Donc on s'est retrouvé dans une situation où les outils du département ont été fragilisés. Notamment les jeunes, les grands oubliés de la politique de Jean-Pierre Barbier. Et c'est pour ça que nous proposons un RSA jeune."

Cendra Motin : "Je suis complètement opposée à un RSA jeune. Ce n'est pas une solution pérenne. Nous devons accompagner les jeunes autrement. En revanche, nous voulons renforcer le programme 1 jeune 1 solution."

Alexis Jolly : "L'un de nos slogans c'est 'Un département qui protège'. Le département doit recréer du lien et de la solidarité. Je peux être pour un RSA jeune mais comment finance t-on cela Monsieur Binet ? Je suis désolé mais ce n'est pas une solution. Il ne faut pas se complaire dans l'assistanat."

Jean-Pierre Barbier : "Pendant la crise, le département a été présent partout. Il n'y a jamais eu de rupture de versement des prestations sociales. Jamais de rupture de soutien aux Isérois."

Les repas dans les cantines des collèges

Jean-Pierre Barbier propose des repas à deux euros pour tous dans les collèges des départements. Les candidats réagissent.

Alexis Jolly : "Je suis pour un tarif unique dans les cantines des collèges mais à condition que les adolescents puissent manger correctement en aidant les producteurs locaux."

Cendra Motin : "Je suis pour, mais ce qui est aussi important c'est la qualité des produits et la juste rémunération des agriculteurs."

Jean-Pierre Barbier : "Ça fait 6 ans que nous proposons des repas de qualité. Tout ça, c'est fait et ça ne va pas changer. Nous sommes à plus de 30 % de produits locaux. En ce qui concerne le prix, nous trouvons ça juste. Cela va soulager des familles après cette crise."

Erwann Binet : "Nous on propose des repas d'excellente qualité avec 100 % de bio et de local. Contrairement à Jean-Pierre Barbier, nous proposons des tarifs dégressifs. Le tarif unique est profondément injuste car il faut s'adapter aux revenus des parents."

Faire connaître l'Isère

Jean-Pierre Barbier a instauré en 2017 la marque "Alpes Ishere". Le but : faire rayonner le département.

Alexis Jolly : "Pour avoir vécu dans plusieurs régions de France et à l'étranger, ma passion c'est le département. Je regrette que l'Isère soit un peu déclassée par rapport à la Savoie et la Haute-Savoie sur le rayonnement de la montagne."

Jean-Pierre Barbier : "Il n'y avait rien avant, il n'y avait pas assez de tourisme en Isère et notre politique a fonctionné. L'année dernière : nous avons eu 10 % de plus de touristes. Quand j'entends qu'il faut se pencher sur le tourisme quatre saisons, ça me fait rire, ça fait des années que l'on fait ça."

Erwann Binet : "J'habite à Vienne et je ne vais jamais skier. Le département est très vaste et son identité ne doit pas se concentrer là-dessus. Par rapport à cette marque, 'Alpes Ishere', je ne trouve pas qu'elle représente le département."

Cendra Motin : "La marque Alpes Ishere est intéressante et il faut continuer cette dynamique. Effectivement nous avons besoin de trouver une cohésion entre les différentes parties du territoire."

Les routes du département

Jean-Pierre Barbier : "Oui nous voulons repasser les routes à 90 km/h mais sur certains tronçons, pas partout. Et avant tout, nous voulons sécuriser les routes."

Cendra Motin : "Je ne suis pas pour ce passage de 80 à 90 km/h."

Erwann Binet : "En 2019, la mortalité routière a augmenté de 34 %. Moi ça ne me fait pas rire. Nous avons encore des routes départementales non sécurisées et aujourd'hui on veut augmenter la vitesse ?"

Alexis Jolly : "Nous sommes pour le passage à 90 km/h car les habitants qui habitent dans les lieux les plus ruraux on besoin de plus de mobilités."