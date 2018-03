Grenoble, France

« Cette élection ne risque pas de changer grand-chose à la situation. » Pour Olivier Ihl, politologue spécialiste du Parti socialiste, le débat intervient alors que le parti est toujours « mal en point ». Emmanuel Maurel, Stéphane Le Foll, Olivier Faure et Luc Carvounas se sont confrontés hier sur LCI et RTL, en vue de l'élection du premier secrétaire du parti, les 15 et 19 mars prochains. « C’est un débat qui intervient dans de très mauvaises conditions : aucun bilan n’a été fait de la conduite de Jean-Christophe Cambadélis, ancien secrétaire, ni du quinquennat Hollande. » Pour Olivier Ihl, le programme du parti n’est pas déterminé, et les candidats ne savent pas comment rassembler les 30 000 à 40 000 militants socialistes français. « Pour les militants, le programme des candidats n’est pas clair : on ne comprend pas la ligne politique de chacun. » D’autant que trois des quatre candidats sont hollandistes.

Si c’est un retour du hollandisme dissimulé et qu’à droite Laurent Wauquiez reste sur sa ligne dure, Emmanuel Macron n’a pas à s’inquiéter pendant de nombreux mois

Le socialisme européen en perte

La débâcle du socialisme ne s’arrête pas à la France puisqu’il ne fait pas bon d’être social-démocrate en Europe en ce moment, selon le politologue. « Le SPD a fait le plus mauvais score de son histoire en Allemagne en septembre, et le parti démocrate de Matteo Renzi a fait un score pitoyable en Italie ce week-end. » Pour Olivier Ihl, c’est le socialisme tout entier qui doit être remis en question.