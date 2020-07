Le décès de Christine Michel, ancienne adjointe chargée des sports à la ville de Reims entre 2008 et 2014

Christine Michel était une grande sportive et aimait tous les sports. Ses proches se souviennent qu'elle était passionnée de football, son club de coeur était le Football Club La Neuvillette-Jamin mais elle était aussi grande supportrice du Stade de Reims. Originaire de Charleville-Mézières, elle a fait ses études à Reims pour devenir professeur d'Histoire Géographie. Engagée dans le milieu associatif et sportif, elle est devenue conseillère municipale en 1995 avant d'être désignée adjointe au maire chargée des sports entre 2008 et 2014 sous la mandature d'Adeline Hazan. Dans un communiqué, ses proches soulignent son engagement, son respect du vivre ensemble, de l'autre et remercient les soignants de l'hôpital Robert Debré qui ont l'accompagnée dans ses derniers instants. Christine Michel est décédée malgré un combat acharné contre la maladie.