Le décès de l'ex député maire de Sotteville- lès- Rouen, Pierre Bourguignon

Pierre Bourguignon est décédé mercredi 27 mars. Cette figure socialiste de Seine-Maritime avait 77 ans. Il avait été député et maire de Sotteville-lès-Rouen.

C Petit Tesson

Sotteville-lès-Rouen, France

Pierre Bourguignon est mort à l'âge de 77 ans ce mercredi 27 mars. Cette figure politique de la région a été emportée par une crise cardiaque alors qu'il participait à une réunion à Saint Aubin les Elbeuf. Elu député socialiste lors de la vague rose de 1981, maire de Sotteville-lès_ Rouen de 1989 à 2014, Pierre Bourguignon était proche du mouvement rocardien. On lui doit notamment la création du festival des arts de la rue Viva Cité.

Un élu proche de ses administrés

Ses administrés se souviennent d'un maire très présent, particulièrement sensible aux thématiques associatives et éducatives. Guillaume, un ancien sottevillais se souvient "J'ai eu deux dictionnaires avec une préface de Pierre Bourguignon à la sortie du CP et du CM2".

En 2014, lors des municipales, il s'était présenté contre une autre socialiste Luce Pane, investie par le Parti Socialiste. Luce Pane avait emporté la ville situe dans la Métropole de Rouen.