Le départ de la préfète de Bretagne Michèle Kirry est confirmé

Le départ de Michèle Kirry est officiel. En conseil des ministres ce mercredi 28 octobre, la préfète de la région Bretagne a été nommée présidente du Conseil supérieur de l’appui territorial et de l'évaluation. Elle prendra son poste à compter du 16 novembre prochain. Cette instance est composée de préfets ayant exercés des fonctions territoriales. Elle a pour mission de conseiller et soutenir les préfets et sous-préfets en poste. Michèle Kirry est arrivée en Bretagne il y a deux ans. Elle a géré la crise des gilets jaunes, puis et les manifestations violentes dans les rues de Rennes. Elle a également été en charge de la mise en place des mesures de confinement en mars dernier.

Emmanuel Berthier pour la remplacer

Pour la remplacer à la tête de la préfecture de région, c'est Emmanuel Berthier, aujourd’hui directeur général des Outre-Mer qui a été nommé. Agé de 62 ans, il a occupé des postes de haut fonctionnaire. Il a également été préfet dans l'Oise et en Moselle.