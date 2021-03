Le département de la Haute-Savoie débloque 10 millions d'euros d'aides à la montagne

A l'unanimité le Conseil départemental de la Haute-Savoie a voté un plan d'aides d'urgence de 10 millions d'euros pour plusieurs acteurs de la montagne : les communes de stations, les ski-clubs, le Comité de ski du Mont-Blanc et les jeunes saisonniers de 18 à 25 ans.

Le département de la Haute-Savoie débloque 10 millions d'euros au titre de sa compétence tourisme pour un plan d'aide d'urgence à la montagne. En complément des mesures nationales et régionales, le Conseil départemental affecte :

8,5 millions d'euros à 44 communes de stations pour les dépenses qu'elles ont engagées cet hiver sans en percevoir les recettes habituelles faute de remontées mécaniques.

pour les dépenses qu'elles ont engagées cet hiver sans en percevoir les recettes habituelles faute de remontées mécaniques. 1, 5 million aux ski-club et au comité de ski du Mont-Blanc

400 000 euros pour les jeunes saisonniers de 18 à 25 ans résidant en station où à proximité et qui ne bénéficient d'aucun dispositif d'indemnisation ou du chômage partiel.

Un dispositif unique en France

"Il s'agit", se félicite le président du Conseil Départemental de Haute-Savoie, Christian Monteil, "d'un dispositif unique en France". "Nous partons des besoins des communes. Ce qu'elles ont dépensé et ce qu'elles n'ont pas rentré. Chacune est en train de nous envoyer l'état des dépenses qu'elles ont engagées cet hiver pour assurer l'offre neige et accueillir au mieux les vacanciers tout en sachant qu'elles ne rentreraient pas dans leurs frais. Elles l'ont fait dans l'intérêt général de notre écosystème montagnard. C'est donc dans un juste retour des choses que nous allons les aider à surmonter cette crise et à ne pas aliéner leur capacité à investir."

Une aide calculée au cas par cas

"Nous allons étudier leur situation au cas par cas, le montant alloué ne sera pas le même pour tous. Ce sera une partie, au maximum la moitié, du différentiel entre leurs estimations de coûts de service (déneigement de parking, navettes, damage...), déduction faite des recettes éventuelles pour la saison en cours, en comparaison avec l'hiver 2019/2020." L'aide pour chaque commune sera votée le 29 mars et versée au mois d'avril