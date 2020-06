Le département de l'Indre va investir pour soutenir l'économie

Il n'a pas tous les leviers en main en tant que président du Conseil Départemental de l'Indre mais il va actionné tous ceux qu'il a sous la main. Serge Descout compte apporter l'aide du département autant que possible aux entreprises qui souffrent en cette période très compliquée. "Nous allons tout mettre en oeuvre pour limiter la casse. On a plusieurs leviers pour limiter les effets de cette crise. Il faut poursuivre la modernisation de ce département et généraliser le très haut débit. Le deuxième point c'est la commande publique." Il confirme ainsi qu'il maintient la commande publique pour 2020, à savoir 50 millions d'euros d'investissement. "Et pour 2021, alors qu'on annonce au niveau national des baisses de 10 à 30% je maintiendrai et même j'amplifierai puisque je lance le contournement poids-lourds de Villedieu-sur-Indre."

Un plan de 555.000 euros pour doper le tourisme dans l'Indre

Serge Descout annonce par ailleurs un plan pour le tourisme avec 555.000 euros d'investissements. "Notre économie n'est plus de notre compétence sauf pour le tourisme. Je lance un plan qui n'a pas d'équivalent en France. _Nous allons offrir 1000 séjours pour que des familles viennent passer quelques jours dans l'Indre. Et nous allons donner 20.000 tickets repas pour ceux qui viennent visiter des sites pour faire effet de levier en faveur des restaurateurs._" Une somme de 555.000 euros est ainsi octroyée à l'agence d'attractivité de l'Indre.

Serge Descout présente les actions mises en place par le département de l'Indre face à la crise Copier

Enfin sur la sur la question du retour à 90km/h sur certains axes indriens, le dossier sera présenté en séance plénière le 30 juin prochain. "Nous sommes prêts aujourd'hui, les panneaux sont prêts et dès juillet ce sera possible."