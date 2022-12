Le département de l'Isère présente son budget prévisionnel pour 2023

"Volontariste". C'est de cette façon que le département décrit son budget prévisionnel pour l'année 2023. D'un montant de 1,6 milliard d'euros, il est présenté ce jeudi 8 et vendredi 9 décembre à l'assemblée départementale. Cette somme est répartie entre plusieurs secteurs comme la culture, l'agriculture ou encore le tourisme mais deux grands thèmes sont mis en avant par le département.

"L'aide aux plus fragiles" avec un budget total de plus de 684 millions d'euros pour les secteurs de la protection de l'enfance, du grand âge ou encore du handicap. Un domaine où les financements augmentent d'ailleurs de 10 millions d'euros. Parmi les projets clés, il y aussi la création de 79 postes dans la protection de l'enfance ou encore la formation au dépistage des violences conjugales et familiales.

Les investissements dans les infrastructures

Le budget prévisionnel 2023 s'attarde aussi longuement sur les investissements du département. C'est une enveloppe de plus de 400 millions d'euros. Le département a par exemple pour objectif de rénover tous les collèges isérois d'ici 2028, un chantier entamé en 2015. "C'est un message de confiance que nous voulons envoyer aux communes, aux intercommunalités et aux entreprises. Une manière de dire que le département est là pour soutenir l'activité économique", a déclaré le président, Jean-Pierre Barbier.

L'inflation impact le budget

Plusieurs budgets sont en hausse comme celui de la culture qui augmente de 11,2 % ou encore celui numérique avec une hausse de 26,8 %. Les coûts liés au fonctionnement du département vont aussi être impactés à cause de la crise de l'énergie et l'inflation en France. L'essence ou encore l'électricité jouent sur les 3,5 % de hausse du budget de fonctionnement. Malgré l'augmentation des prix, le département tient à préciser que le dispositif des cantines à 2 euros sera maintenu dans les collèges.

Le département doit désormais présenter tout cela en détails puis ouvrir les débats pendant les deux journées en séance publique ce jeudi 8 et vendredi 9 décembre. Le budget sera ensuite voté vendredi.