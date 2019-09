Le Département de la Dordogne offre un million d'euros pour financer les idées des Périgourdins

Dordogne, France

C'est le premier budget participatif du Conseil départemental de la Dordogne. Un million d'euros ont été réservés dans le prochain budget départemental, pour financer les projets imaginés par des périgourdins. Aucun de ces investissements d'intérêt collectif ne doit dépasser 36.000 euros ; les idées doivent être présentées avant le 11 octobre, pour une sélection en décembre, et les réalisations concrètes en 2020.

Des projets pour l'environnement, la solidarité, le cadre de vie, la culture, etc.

Le comité de sélection des projets, baptisé "commission citoyenne", s'est réuni pour la première fois ce mercredi 4 septembre à Périgueux, mais c'est en décembre que ces volontaires (ils sont déjà plus de 80) devront choisir entre les projets. Au moins 25 projets - un pour chaque canton - seront retenus pour leur intérêt général, et 10% de l'enveloppe est réservée à des projets déposés par des jeunes de moins de 20 ans, et le Département ne pourra financer que des investissements (pas de salaires). Mais sinon, le Département n'a pas posé de limite à l'imagination des Périgourdins. Les projets doivent seulement être de la compétence du Conseil départemental, qui est très large : environnement, développement durable, cadre de vie, solidarité, solidarité, culture, sport, patrimoine, mobilités et numérique ; des projets comme des jardins collectifs ou un centre de soins pour les animaux sauvages ont déjà été proposés sur le site internet du budget participatif.

Une caravane du budget participatif fera la tournée des marché du Périgord jusqu'au samedi 5 octobre, pour convaincre les Périgourdins de présenter un projet. Sur ce stand itinérant, les animateurs vous proposeront une plaquette explicative, et des fiches de dépôt d'idée à retourner par courrier ou à déposer avant le 11 octobre, si vous ne préférez pas le site internet. Ce budget participatif d'un million d'euros ne changera rien au RSA, ou à l'entretien des routes et des collèges, qui sont déjà à la charge du Conseil départemental.