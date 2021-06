Le département de la Lozère reste à Gauche

En Lozère, 20 conseillers sur 26 ont été élus dès le premier tour. Lors du second tour, les électeurs étaient appelés à voter pour désigner les six futurs conseillers départementaux, dans les trois cantons restants, qui siégeront à l'assemblée locale pour un mandat de six ans.

Sur le canton de Mende 2, la victoire revient au duo socialiste Françoise Amarger-Brajon / François Robin, avec 69,22% des voix au second tour tour. Ils l'emportent face à Michelle Jacques et Karim Abed (Div gauche, 30,78%).

Sur le canton de Grandrieu, c'est très serré mais c'est le tandem Valérie Vignal-Chemin / Francis Gibert (Div gauche) qui s'impose avec 50,19% des voix, devant Christiane André et Christophe Ranc (Div gauche), 49,81%.

Sur le canton de Marvejols, Patricia Bremond et Gilbert Fontugne (Div Gauche) sont élus avec 53,11% des voix, face à Corine Castarede et Paul De Las cases ( Div Droite, 46,89%.)

La majorité sortante remporte donc 8 cantons sur 13. Elle disposera au conseil départemental de 16 sièges sur 26. Une satisfaction pour Sophie Pantel : "je suis très satisfaite. Je pense que c'est quand même un excellent résultat quand on regarde la progression que nous avons en termes de voix, proportionnellement. Ce soir, nous conservons la majorité départementale. Nous avions plusieurs élus qui étaient quand même bien ancrés chacun sur leur territoire, qui avaient décidé de ne pas repartir. Donc là, avec des nouveaux candidats, on progresse. Je pense que ce qui a plu aux Lozériens, ça a été vraiment cette bannière majorité départementale et le fait qu'on se rassemble tous derrière un seul projet départemental. En tout cas, c'est aussi pour moi une belle reconnaissance du travail et du bilan effectué pendant six ans."