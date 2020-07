Le Département de la Mayenne commande une enquête d'opinion à l'institut Harris Interactive

Vous avez peut-être reçu un appel qui vous a surpris ces derniers jours. L'institut de sondage Haris Interactive a appelé entre le 3 et le 10 juillet 1200 Mayennais, dans le cadre d'une enquête commandée par le département de la Mayenne. Connaissez vous les missions du conseil départemental de la Mayenne ? Savez vous qui en est président ? Avez-vous une bonne opinion de lui. Voici quelques questions posées par l'enquêteur. Il demandait également votre avis sur la gestion du département concernant les routes, le tourisme, le patrimoine, la prise en charge des personnes âgées, ou encore l'accompagnement des jeunes. Vous pouviez également donner votre opinion sur l'image du département, la nouvelle marque M comme Mayenne, et les moyens de communication utilisées par le conseil départemental, magazine et réseaux sociaux, au cours d'un entretien d'une vingtaine de minutes par téléphone.

Ce ne sont pas les habitants qui élisent le président du conseil départemental

Cette enquête a en fait déjà été réalisée par le département de l’Essonne. Le président du conseil départemental de la Mayenne Olivier Richefou a repris l'idée. Mais il assure que cela n'a aucune lien avec les futures élections départementales en 2021. "Ça semblait intéressant de regarder quelle est en Mayenne l'opinion de nos habitants sur le rôle du Conseil départemental, des collectivités locales d'une façon générale, de pouvoir quelle est l'image du conseil départemental, de son président. Ce ne sont pas les habitants qui élisent le président du conseil départemental, mais ce sont les conseillers départementaux. Je n'ai pas de campagne électorale à faire auprès des 300 000 habitants de la Mayenne, je n'aurais une campagne électorale à faire qu'auprès des 33 autres conseillers départementaux. Il n'y a pas besoin d'un sondage pour ça".

Le coût de cette enquête d'opinion est de 20 000 euros pour le conseil départemental de la Mayenne.