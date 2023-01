Le département de la Mayenne souhaite aider financièrement Maxime Sorel dans l'ascension de l'Everest

Après avoir participé au Vendée Globe en 2021, le tour du monde à la voile en solitaire surnommé "l'Everest des mers", Maxime Sorel s'attaque à l'Everest au Népal (8.848 mètres). Une aventure de 60 jours qui débutera le 4 avril prochain. Le skipper du bateau V and B - Monbana - Mayenne se lance dans cette aventure pour montrer "à tous les gens qui suivent ce projet qu'ils osent croire en leurs rêves, qu'ils aillent au bout de leurs envies".

Dans la droite ligne de son sponsoring du voilier, le conseil départemental de la Mayenne souhaite aider le marin de Cancale et parrain de l'association Vaincre la Mucoviscidose. Le président Olivier Richefou en a fait l'annonce ce jeudi lors d'une conférence de presse de rentrée. "Je proposerai dans les semaines qui viennent au conseil départemental d'accompagner très modestement, par rapport au projet nautique, l'aventure de Maxime Sorel. On ne sera évidemment pas sur les mêmes montants" explique l'élu.

"Un homme exceptionnel"

"Ce sera une aventure humaine de grande qualité pour les patients de Vaincre la Mucoviscidose dont Maxime Sorel est le parrain national. Et puis, être le premier homme à faire ce double Everest qu'est le Vendée Globe et l'Everes sur terre fait de lui quelqu'un d'exceptionnel. Quand vous constatez récemment que L'Équipe lui consacre une page entière, ça démontre qu'on a là un Mayennais de cœur qui est un homme exceptionnel. Et ce n'est pas par hasard si 90 % des Mayennais pensent qu'il faut qu'on continue à l'accompagner sur son projet nautique, et que 80 % des gens du Grand-Ouest, de la Normandie à la Bretagne en passant par les Pays de la Loire disent qu'il faut continuer à accompagner ce projet" termine Olivier Richefou.