Des appels d'offre pour relancer l'activité des entreprises dans la Somme

Que ce soit un traiteur pour un buffet ou une entreprise de BTP sur un chantier de voirie. Une réunion était organisée ce mercredi matin pour présenter ces opportunités offertes par le conseil départemental de la Somme et son président Stéphane Haussoulier. Un livret qui résume les offres a été remis aux entreprises. Le but est de démystifier ces appels d'offre et de montrer que les entreprises, même les petits peuvent y prétendre. Encore faut-il y répondre. La procédure a été simplifiée, il y a des avances de paiement. Et autant que ce soit du local!

Caroline Bourroux travaille à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Hauts-de-France Copier

Les entreprises peuvent s'inscrire sur la palteforme des marchés publics du département sur https://marchespublics596280.fr