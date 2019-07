Le département de Loire-Atlantique va donner 500.000 euros aux sauveteurs des migrants en Méditerranée

Loire-Atlantique, France

C'est un signe fort que veut lancer le président du Conseil départemental de Loire-Atlantique, le socialiste Philippe Grosvalet. Il va faire voter un don d'un million d'euros, réparti à 50-50 entre la SNSM, endeuillée par le naufrage des Sables-d'Olonne, et SOS Méditerranée, l'une des associations qui portent secours aux migrants qui tentent la traversée jusqu'à l'Europe. Parce que les deux partagent le même objectif : secourir ceux qui sont en danger en mer, quels qu'ils soient.

"Sauver des vies en mer, ça s'adresse à tous les humains. On ne distingue ni la nationalité, ni la couleur de peau", explique le président du Conseil départemental. "Il faut sauver des vies et c'est l'engagement du département. Un million d'euros, c'est une somme importante mais, récemment, on a des annonces pour 100, 200 millions d'euros pour Notre-Dame de Paris. Bien-sûr, c'est important de sauver notre patrimoine. Mais là, on parle de vies. Au moins 20.000 personnes ont péri en Méditerranée ces 5 dernières années".

Philippe Grosvalet veut aussi montrer l'exemple à travers ce don et inciter d'autres collectivité locales à s'engager de la même façon.

Le président de la Loire-Atlantique, Philippe Grosvalet, entouré du président de la SNSM (à gauche), et du président et de la directrice générale de SOS Méditerranée (à droite) © Radio France - Marion Fersing

Des sommes précieuses pour les deux associations

SOS Méditerranée compte utiliser ces 500.000 euros pour reprendre la mer au plus vite pour aller secourir les migrants qui sont toujours nombreux à tenter la traversée pour fuir la Libye. L'Aquarius, son navire de sauvetage est immobilisé depuis décembre par la justice Italienne. Entre 2016 et 2018, il a sauvé près de 30.000 personnes.

La SNSM, de son côté, va utiliser ses 500.000 euros pour son pôle de formation des sauveteurs de Saint-Nazaire.