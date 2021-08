Le Département de Loire-Atlantique verse 40.000 euros pour les femmes d'Afghanistan

Michel Ménard, le président du Département de Loire-Atlantique annonce ce lundi que la collectivité va verser une aide de 40.000 euros à l'association Negar qui soutient les femmes afghanes. Une décision prise suite à l'arrivée au pouvoir des Talibans. "Une terrible tragédie se noue sous nos yeux", écrit Michel Ménard dans un communiqué.

Les femmes et les filles en Afghanistan, "première victimes de la charia"

"J’ai récemment échangé avec sa présidente et militante Shoukria Haidar", poursuit Michel Ménard, "qui m’a témoigné des conditions très préoccupantes des femmes et des filles en Afghanistan, premières victimes du retour de la charia. L’association agit depuis de nombreuses années en direction des femmes et pour l’éducation, avec notamment la création d’une crèche pour accueillir les enfants à Kaboul soutenue par le Département".

Le Conseil départemental est déjà engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes en France, une lutte qui "doit résonner au-delà des frontières" pour Michel Ménard.