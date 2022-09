Le département des Pyrénées-Orientales vote pour récupérer la gestion de la RN 116

C'était à l'ordre du jour de la séance plénière du Conseil départemental ce jeudi après-midi. À la quasi unanimité, les conseillers départementaux ont approuvé la récupération de la gestion de la route entre Perpignan et Bourg-Madame. À l'État maintenant de choisir entre la région et le département.

Plus logique et plus pratique. C'est ce qu'avance la majorité départementale socialiste des Pyrénées-Orientales. Les conseillers départementaux ont voté à la quasi-unanimité - un seul conseiller de l'opposition s'est abstenu, personne n'a voté contre - la délibération proposée par la majorité pour récupérer la gestion de la RN 116, la route nationale de 100 kilomètres qui relie Perpignan à Bourg-Madame.

Plus pratique, avant tout, pour l'entretien de cette voie, selon le vice-président du département en charge des mobilités, Jean Roque. "On aurait qu'un service au lieu de deux, cela permettrait de mutualiser les moyens, ce qui serait une bonne chose". L'hiver, par exemple, les déneigeuses du département sont obligées de s'arrêter au bord de la RN116, tant qu'elle est gérée par l'État.

De nouveaux ronds-points et des pistes cyclables

Le département prévoit également des travaux : 100 millions d'euros sur 10 ans financés à moitié par l'État, à un quart par la région et un quart par le département. C'est acté depuis avril 2022 et cela ne changera pas, que la RN 116 devienne départementale ou régionale. Des travaux pour construire de nouveaux ronds-points au niveau du croisement avec la RD 13G vers Vinça, avec la RD 16 à Rodès, avec la RD25 vers Finestret, avec la RD24 vers Eus et Los Masos ou encore avec la RD6 vers la vallée du Rotja, par exemple.

Le département souhaite aller plus loin, en sécurisant également les carrefours vers Osséja, le col de la Perche ou encore Hix. Et puis il souhaite développer les pistes cyclables et les véloroutes, ces chemins à destination des cyclistes et des agriculteurs, sur toute la RN 116 à termes, en commençant par les sections Bouleternère-Rodès, Vinça-Marquixanes et Ria-Villefranche de Conflent. "Développer les mobilités douces est une priorité", appuie Jean Roque.

L'État doit choisir entre Région et Département

Le département assure que l'État va lui transférer 54 agents pour l'aider à gérer ces 100 km de route et lui verser 4 millions et demi d'euros chaque année. "C'est négocié", dit la présidente Hermeline Malherbe. Mais pendant combien de temps ? C'est l'inquiétude de l'opposition de droite et des communistes de la majorité, qui ont malgré tout voté pour la délibération.

L'État a maintenant trois mois pour choisir entre la région Occitanie - qui s'est également manifestée pour gérer cette RN 116 pendant huit ans à titre expérimental - et le département des Pyrénées-Orientales. Si le département est choisi, il aura la main sur ces 100 kilomètres de route intra-départementale à partir du 1er janvier 2024.