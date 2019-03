Le département du Bas-Rhin affiche sa détermination contre le racisme et l'antisémitisme

Strasbourg, France

"Le Bas-Rhin dit non à l'antisémitisme et à toutes les formes de racisme et de rejet de l'autre". Voilà ce qu'on peut lire sur une bâche déployée sur le conseil départemental du Bas-Rhin à Strasbourg depuis ce jeudi matin. Le président de la collectivité, Frédéric Bierry, a annoncé une série de mesures pour lutter contre ce "cancer qui ronge société" : création de "lieux de mixité et de rencontre entre les différentes confessions", "renforcement du dialogue interreligieux" ou multiplication des actions éducatives dans les collèges. Il a prononcé un discours devant les représentants des différents cultes et les agents du département du Bas-Rhin.

L'Alsace est une terre de fraternité" - Frédéric Bierry, président du conseil départemental du Bas-Rhin.

"L'Alsace est une terre de fraternité, de liberté et de dialogue interreligieux. Face à l'ensauvagement de certains, nous défendons les principes républicains et nous nous opposons à l'antisémitisme et à toutes les formes de racisme et de rejet de l'autre", a expliqué Frédéric Bierry.

Devant la recrudescence des actes malveillants, antisémites et racistes en #Alsace, le #BasRhin dit NON à l’#antisémitisme et à toutes les formes de #racisme et de rejet de l’autre@F_Bierrypic.twitter.com/pj4X3fqB7y — Tout le Bas-Rhin (@toutlebasrhin) March 21, 2019

Le Bas-Rhin a été le terrain récemment de multiples actes antisémites et racistes, notamment la profanation de 96 tombes du cimetière juif de Quatzenheim en février ou celle de Herrlisheim en décembre.