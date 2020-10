Le département du Finistère porte plainte contre Eric Zemmour

La présidente du département du Finistère, Nathalie Sarrabezolles, annonce qu'elle porte plainte contre Eric Zemmour, après ses propos jugés "inadmissibles" sur le sujet des mineurs migrants. Mercredi 30 septembre dernier, l'éditorialiste a qualifié les mineurs migrants de "voleurs", d'assassins" et de "violeurs" sur la chaîne CNews. Nathalie Sarrabezolles dénonce dans un communiqué des propos "racistes, tout simplement abjects", et qui "constituent une incitation à la haine et portent atteinte non seulement aux mineurs accueillis, mais à notre République et à nos valeurs".

Déjà d'autres plaintes déposées par des départements

En France, les mineurs étrangers isolés sont de la responsabilité des départements. Cette plainte se joint à d'autres déjà déposées contre Eric Zemmour par le parquet de Paris et les départements de la Loire-Atlantique, de la Haute Vienne, du Gers, des Landes, de la Haute-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques et de la Gironde.

Déjà condamné

Eric Zemmour a déjà plusieurs condamnations à son actif. Dernière en date, la semaine dernière, le tribunal de Paris l'a condamné à une amende de 10 000 euros pour injure et provocation à la haine. Des propos anti-islam et anti-immigration qui ont été tenus lors de la Convention de la droite, le 28 septembre 2019.