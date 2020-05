Le Département du Nord prêt pour la réouverture des collèges

"Il y a très longtemps qu'on piétine devant le feu tricolore orange, puis rouge. Aujourd'hui, il est indispensable que nous soyons au vert". Pour le patron du Département du Nord, il est important de passer au vert pour "tous les signes de confiance que cela donnera à toute une région qui en a bien besoin".

Tout est prêt en tout cas pour la réouverture des collèges affirme Jean-René Lecerf, des masques au gel hydroalcoolique en passant bien évidemment par le personnel mais il ne se fait pas d'illusion : " comme dans le primaire, ce sont les enfants des catégories les plus modestes et les plus en difficulté qui seront les moins présents à cette rentrée".

Pas de cantine gratuite dans les collèges d'ici fin juin

Contrairement à son homologue du Pas-de-Calais, Jean-René Lecerf n'envisage pas la gratuité de la cantine pour les collégiens d'ici la fin des cours. Il dit respecter cette décision mais explique que le Département a fait le choix de multiplier les actions de mise à disposition gratuite de panier-repas vers des personnes signalées par les services sociaux. "Il y en a pour un million d'euros" précise l'élu divers droite.