Le Département du Val-de-Marne porte plainte pour fraudes massives au RSA

C'est un phénomène de "fraude de grande ampleur" que dénonce ce lundi 15 le Département du Val-de-Marne. Ce dernier a déposé plainte devant le procureur de la République le 13 avril, a appris France Bleu Paris auprès du parquet de Créteil, pour fraude aux prestations sociales. Le service de lutte contre la fraude de la Caf a détecté 435 dossiers litigieux, remontant jusqu'en 2018. Le préjudice financier s’élèverait à 8,6 millions d’euros.

Les dossiers concernent des fraudeurs présumés, de nationalité étrangère, qui auraient usé de faux justificatifs pour tenter de faire reconnaître leur droit au séjour, et par ailleurs devenir bénéficiaire de prestations familiales et sociales, de la prime d’activité et du RSA (revenu versé par le département) notamment. Sur les 8,6 millions d’euros de préjudice, 5,3 millions d’euros concernent les allocations RSA versées par le Département et Pôle Emploi pour 3,3 millions d’euros.

D'après les investigations menées par le Service national de lutte contre la fraude à enjeux, ces personnes auraient déclaré et justifié d'une activité professionnelle fausse.

Pour le Département, cette situation est la conséquence directe du "manque de contrôle assumé historiquement" par l'ancien exécutif départemental qui "s’est constamment opposé à la mise en œuvre d’un contrôle à l’échelle départementale permettant de prévenir ces fraudes, considérant qu’elles étaient « extrêmement minimes »."