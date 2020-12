Le dépistage pour "sauver Noël" ? Un coup de communication de Laurent Wauquiez, pour le PS Jean-François Debat

Le maire socialiste de Bourg-en-Bresse Jean-François Debat, leader de l'opposition à la région Auvergne-Rhône-Alpes réagit sur France Bleu Isère à l'initiative du président Les Républicains Laurent Wauquiez de proposer un dépistage de toute la population juste avant les fêtes pour que les habitants puissent passer Noël en toute sécurité. Il dénonce une "opération de communication" qui peut donner une "fausse impression de sécurité".

France Bleu Isère : Laurent Wauquiez veut faire tester massivement la population d'Auvergne Rhone Alpes avant Noel pour dit-il "sauver Noel". Qu'est ce que vous en pensez, et est-ce que c'est réaliste ?

Jean-François Debat : D'abord une politique de santé publique ne peut pas être faite par un président de région ou un maire tout seul dans son coin. Cette initiative, si elle était connectée avec l'ARS, avec une politique sanitaire, avec les médecins, avec les services de santé, elle pourrait avoir un sens. Or, elle ne l'est pas. Et aujourd'hui, à quoi sert de tester quelqu'un le 19 décembre ou le 20 décembre, si l'on ne sait pas, s'il est positif, ce qu'il va advenir, s'il n'entre pas dans une chaîne sanitaire.

Vous dites que c'est de la gesticulation politique ?

Oui, le message que veut envoyer Laurent Wauquiez, c'est "je vais vous sauver Noël. Faites-vous tester comme ça vous pourrez passer les fêtes de Noël avec vos grand-parents sans risque". Mais si vous vous faites tester le 19 décembre ou le 20, parce que tout le monde ne pourra pas se faire tester le 23, vous pourrez être positif le 25. Et dans ce cas-là vous aurez un faux sentiment de sécurité. Et dans ma ville, on n'a pas reçu de courrier pour nous dire comment ça va s'organiser, on a reçu le kit de communication. La communication, ça coûte fort cher, mais ça ne sert à rien. Encore une fois, c'est un coup d'épée dans l'eau, qui aura peut-être un léger impact pour ceux qui pourront se faire tester le 23. Mais franchement, ce sont 20 millions d'euros dépensés pour pas grand-chose.

Justement, vous évoquez la facture. Depuis le début de la crise sanitaire en mars, Laurent Wauquiez a multiplié les initiatives, la distribution de masques de fabrication locale, il a mobilisé des étudiants de la santé, en accord avec l'Agence Régionale de Santé. Est-ce qu'au moins, vous lui reconnaissez qu'il a essayé de se bouger ?

D'abord pour les masques, l'État était défaillant, profondément défaillant. Olivier Véran, ministre de la santé, nous disait même "les masques, c'est à peine utile, voire c'est néfaste". L'État était défaillant et les collectivités locales ont pallié. Mais tous les masques qui ont été distribués en Auvergne-Rhône-Alpes n'ont pas été fabriqués localement, certains venaient en nombre de Bosnie, voire d'Asie.

Vous êtes sûr de ça, parce que Laurent Wauquiez a toujours affirmé que 100 % étaient fabriqués localement et qu'en Isère, les masques distribués étaient bien labellisés par des entreprises iséroises ?

Une partie des masques, et je vous le confirme, n'a pas été fabriquée en Auvergne-Rhône-Alpes. C'était d'ailleurs impossible vu les capacités de production locale à l'époque. Une chose est d'être volontariste et moi, dans la première partie de la séquence, pendant le premier confinement, vu les défaillances de l'État et le fait que les actions étaient coordonnées avec l'ARS, j'ai approuvé ces actions. Aujourd'hui, on est purement dans la com'. Aujourd'hui, on est dans une politique menée tout seul.

Quand les autorités de santé en Angleterre à Liverpool organisent un dépistage massif, c'est coordonné. Derrière, les personnes qui se sont découvertes positives, elles sont mises à l'isolement pour protéger le reste de la population. Ici, ce n'est pas ça. Donc ça n'a pas de sens. Cette opération va devenir un coup de communication de plus de Laurent Wauquiez. Et je le regrette. Parce que je considère que les collectivités locales - je suis maire, président d'agglomération - ont un rôle à jouer, en coordination avec l'État, en coordination avec les autorités de santé. Une politique de santé menée par un gars, tout seul dans son coin, fût-il président de région, ça n'a pas de sens.

Est ce que vous considérez que Laurent Wauquiez fait déjà sa campagne en vue des élections régionales à venir ? Et est-ce que vous aussi, vous faites campagne ?

Laurent Wauquiez fait sa campagne depuis environ 5 ans maintenant, et avec une intensification depuis quelques mois des outils de communication de la région, d'une manière d'ailleurs que j'ai dénoncée comme étant illégale. Oui, Laurent Wauquiez est clairement en campagne. La seule chose qui l'intéresse ce n'est pas un plan de relance pour nos entreprises aujourd'hui touchées, ce n'est pas la précarité, ce ne sont pas les familles qui ont du mal à boucler les fins de mois. Nous, nous proposons par exemple que les cantines ne soient plus au tarif uniforme de 3.80 euros mais qu'elles soient à 1 euro pour les familles les plus modestes et à 1.30 euro pour les catégories moyennes. Cela, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse c'est de mettre du bleu et du blanc partout. Lui, il est en campagne. .

Et vous, vous êtes en campagne ? Vous allez être tête de liste ou vous allez vous ranger derrière une liste d'union de la gauche et la candidature écologiste de Fabienne Greber ? Quelle est la stratégie de la gauche pour l'alternance ?

La gauche sera présente. Moi, la stratégie que je prône depuis des mois, c'est le rassemblement de la gauche et des écologistes. Parce que, ensemble, nous sommes une vraie alternative gagnante face à Laurent Wauquiez. Divisés, nous risquons de l'aider. Mais puisqu'apparemment les écologistes ont décidé de partir seuls, je prépare avec les radicaux de gauche, avec les communistes je l'espère, avec d'autres le rassemblement de la gauche. Parce que oui, nous présenterons une alternative, la seule vraie alternative à Laurent Wauquiez. Ce sera la gauche, alliée aux écologistes au premier ou au second tour.