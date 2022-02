Le déplacement mouvementé de Marine Le Pen à Brest

Elle avait sans doute imaginé un meilleur accueil. Dès sa descente du TGV mardi matin, Marine Le Pen a pu apercevoir une trentaine de manifestants hostiles à sa venue. Rassemblés devant la gare de Brest, ils scandent "Marine, casse-toi, Brest est antifa !"

Récupération

Parmi eux, André ne supporte pas la récupération par la candidate des récents événements de Pontanézen. "Elle s'appuie sur des faits divers qui existent, qui ont toujours existé. Elle monte ça en épingle pour attirer l'attention sur elle. Ça fait des années qu'elle répand la haine et le racisme. C'est une millionnaire, qui ne défend pas les intérêts des travailleurs et des gens qui sont dans la misère".

Un bref détour dans le quartier

Accompagnée de Gilles Pennelle, le patron du Rassemblement National en Bretagne, la candidate s'est brièvement rendue à Pontanézen, théâtre de plusieurs incidents violents depuis le 19 janvier. Une visite en catimini qui n'avait pas été annoncée à la presse, "pour des raisons de sécurité", justifie son équipe.

En deux minutes, Marine Le Pen tourne une vidéo aussitôt publiée sur ses réseaux sociaux, avant de repartir vers le centre-ville. Elle n'aura pas adressé la parole au moindre habitant du quartier. "On se dit mais qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Qu'est-ce qu'elle vient récupérer des voix sur la misère humaine, sur des difficultés au quotidien ? Plus on attise la haine et les tensions, moins il y a de solidarité, et plus c'est difficile à vivre", s'indigne Loïc Le Nel, directeur du centre social Horizons à Pontanézen.

Marine Le Pen a ensuite été reçue à la mi-journée pendant plus d'une demi-heure au commissariat de police. A la sortie, sous les huées et les insultes des militants antifas, la finaliste de la dernière élection présidentielle a dû s'engouffrer dans un véhicule pour parcourir... moins de 100 mètres. Il y a eu quelques bousculades devant l'hôtel Oceania, protégé par un imposant cordon de policiers antiémeute.

Après un déjeuner, la candidate a donné une conférence de presse pour détailler ses mesures en matière de sécurité (durcissement de la réponse pénale, expulsion des étrangers condamnés, instauration d'une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, création de 7.000 postes de policiers et gendarmes, doublement du nombre de magistrats, création de 85.000 places de prison, ou encore inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles des personnes condamnées pour outrages sexistes).

Une bonne vingtaine de journalistes parisiens avaient fait le déplacement.

