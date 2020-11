Le député centriste Yannick Favennec milite aux côtés de François Ruffin (LFI) pour les femmes de ménage

C'est un sujet qui rassemble des députés de tous bords. Mercredi 18 novembre, Yannick Favennec, député centriste de la Mayenne, s'est affiché aux côtés de François Ruffin, son collègue du parti La France insoumise, à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Ce dernier propose en effet que les techniciens de surface du palais Bourbon bénéficient d'un 13e mois de salaire. Près de 70 députés, dans une proposition de résolution, veulent d'ailleurs que l'Assemblée nationale impose aux entreprises sous-traitantes, l'instauration d'un 13e mois pour ces employées qui travaillent au Palais Bourbon.

"Ce sont des femmes et des hommes qui viennent souvent de banlieues lointaines. Des gens qui se lèvent à 4 heures du matin pour prendre un poste à 6 heures et tout cela pour 1 000 euros par mois", déclare Yannick Favennec qui n'oublie pas une des phrases prononcées par Emmanuel Macron, le 13 avril dernier, au cœur du premier confinement : "Il nous faudra nous rappeler ainsi que notre pays, que s'il tient debout aujourd'hui c'est parce qu'il y a des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal" ... "On est donc au cœur du sujet", estime le député mayennais.

"un sentiment personnel de honte" - François Ruffin député La France Insoumise Copier

Les débats ont été houleux ces derniers jours. La majorité présidentielle, via son premier questeur Florian Bachelier (LREM) a estimé que François Ruffin, l'initiateur de la proposition, "se moquait du monde", et a expliqué qu'il lui avait effectivement demandé de lui dresser "un cahier des charges idéal pour les entreprises prestataires, mais il n'a rien fait (...). C'est plus facile de faire des vidéos YouTube que de travailler", a déclaré Florian Bachelier.

Ce n'est pas gagné ...

Sur le sujet de la rémunération des femmes de ménage, François Ruffin n'en est pas à son coup d'essai. Cette année, le député LFI a présenté une proposition de loi visant à "cesser la maltraitance" de ces professionnelles. François Ruffin souhaitait une majoration des heures de travail entre 18 heures et 19 heures et proposait d'inciter économiquement le travail des femmes de ménage en journée. Ce texte a finalement été retoqué en commission à l'Assemblée nationale. François Ruffin a d'ailleurs voté contre la nouvelle version de la proposition de loi, dénonçant un "zéro absolu".