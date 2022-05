Le député communiste André Chassaigne lance sa campagne à Billom

André Chassaigne veut enchaîner un cinquième mandat. Voilà plus de 19 ans que le communiste est député dans la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme. C'est donc entouré de ses fidèles électeurs et amis qu'il a présenté sa candidature, à Billom, ce dimanche.

Le président du groupe de la Gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée Nationale a lancé sa campagne aux côté de son nouveau suppléant : Julien Brugerolles, son attaché parlementaire depuis 14 ans et maire adjoint de Paslières. Éric Dubourgnoux, qui accompagnait André Chassaigne dans son mandat de député depuis 2012 cède sa place cette année.

André Chassaigne, à gauche, Julien Brugerolles, à droite, candidat communiste et son suppléant dans la 5e circonscription du Puy-de-Dôme © Radio France - Cécile Da Costa

Une campagne sur le terrain

Sa campagne se fera dans la continuité de son travail réalisé pendant près de 20 ans, assure-t-il. "Au plus près de la population, en passant dans les 130 communes de la circonscription, c'est donc un programme chargé", déclare le candidat communiste. Malgré sa popularité dans cette circonscription (réélu à 63,55 % des suffrages en 2017, 67,53 % en 2012) André Chassaigne estime que sa campagne est loin d'être gagnée d'avance. "Certes il y le bilan du gros travail que j'ai pu effectuer en tant que député, qui est reconnu par tout le monde je crois, mais aujourd'hui l'électorat évolue et son vote aussi, il y a toujours un risque qu'il y ait un risque de renversement des motivations du vote et qu'il soit d'avantage politique."

Mais malgré le faible score de Fabien Roussel, candidat du PCF à la présidentielle (2,2% des voix au premier tour), André Chassaigne se veut confiant et mise sur sa politique de terrain. "Le parti communiste et ses militants sont très implanté localement, sur le terrain, vous savez on n'est pas des habitués du parachutage, nous on travaille avec les pieds dans la glaise, ou le granit."

Pour une union de la gauche

Le député sortant se dit pour un rassemblement des différents partis de gauche en vue de ces législatives du mois de juin, mais sous certaines conditions. Il réclame un respect des différentes formations de gauche et de leurs programme et de ne pas s'aligner derrière La France Insoumise. Il rejoint donc le ligne donnée par le parti ce week-end dans un communiqué.

"La première chose : c'est la nécessité de se mettre d'accord sur un programme partagé, à condition qu'on ne nous demande pas d'adopter sans discussion le programme des Insoumis, mais on pense que ça, ce n'est pas insurmontable", estime André Chassaigne. "La deuxième chose, c'est faire en sorte que chaque parti puisse présenter les candidats là où ils ont le plus de chance d'être élus. Sur le département du Puy-de-Dôme, si on arrive à être groupé on peut gagner des circonscriptions."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il ajoute par ailleurs regretter que les discussions se fasse de manière "bilatérale" : La France Insoumise et un parti de gauche à la fois. "Il faudrait qu'on se mettre tous autour de la table, ensemble, pour discuter."