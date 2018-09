A l'Assemblée nationale, il faut choisir ses sujets et ne pas se disperser, estime le député de la Corrèze, à l'aube d'une nouvelle année parlementaire. Christophe Jerretie veut notamment travailler sur l'ouverture à la concurrence des barrages. Il était l'invité de France Bleu Limousin à 8h15.

Tulle, France

Les députés reprennent du service à l'Assemblée nationale ce mercredi, après 5 semaines de coupure, et une première année très chargée. Des réformes importantes sont à nouveau en vue, et Christophe Jerretie, député LREM de la Corrèze, se montre optimiste pour cette rentrée. Il répondait aux 3 questions de Philippe Graziani à 8h15.

Les retraites, le grand sujet de la rentrée

Parmi les grands chantiers de cette nouvelle session parlementaire, il y a la réforme des retraites, "un vrai sujet, géré par un homme d'expérience", souligne Christophe Jerretie en parlant de Jean-Paul Delevoye, missionné par le gouvernent, et qui a lancé une grande consultation citoyenne sur le sujet. Le député corrézien estime aussi qu'il faut revoir les aides sociales, pour les rendre plus efficaces et qu'elles aillent aux bonnes personnes.

Une réorganisation pour la République en Marche

Lui-même s'investit beaucoup sur les sujets qui concernent l'eau, et les barrages, sachant que la Corrèze est particulièrement concernée. Pour être un député efficace, "il ne faut pas se disperser et bien choisir ses sujets", estime Christophe Jerretie. Cette rentrée va aussi passer par une réorganisation du groupe LREM, puisque son actuel président Richard Ferrand a toutes les chances d'accéder à la présidence de l'Assemblée nationale ce mercredi.