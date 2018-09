Limoges

Invité ce jeudi de l'émission l'Instant Politique de Gilles Bornstein sur France Info, le député de Haute-Vienne Jean-Baptiste Djebbari a fait une premier pas vers sa participation aux municipales à Limoges. Questionné sur le sujet de son éventuelle candidature, il n'a certes pas dit "oui", mais n'a laissé aucun doute sur son envie d'y aller. "J'y réfléchis" a-t-il répondu. Et d'ajouter "j'ai toujours dit que c'est le plus beau des mandats". Il est clair en revanche sur les intentions de LREM. "Nous songeons à une liste La République En Marche, c'est une certitude". Jean-Baptiste Djebbarri a précisé que les instances de LREM avaient "une réunion sur ces sujets-là la semaine prochaine." Celle-ci aura lieu en fin de semaine.

Un député qui a pris du galon

Sa candidature ne serait quoi qu'il en soit pas surprenante. Jean-Baptiste Djebbari fait partie de ces députés LREM qui comptent, désormais. Inconnu du grand public au niveau national il y encore 1 an, il a été très exposé ces derniers mois, notamment en tant que rapporteur du projet de loi sur la réforme ferroviaire : un dossier épineux voire explosif, qu'il a mené jusqu'à son terme avec une certaine habileté politique et médiatique. On l'a souvent vu sur les plateaux de télévision, ferrailler quelquefois avec des syndicalistes de la SNCF.

Un avantage dans son propre camp

A seulement 36 ans, l'ex-pilote de ligne s'inscrit aussi dans le mouvement de renouveau politique que La République En Marche a voulu incarner à l'occasion de la Présidentielle. En tous cas, il est clair que Jean-Baptiste Djebbari a acquis cette année une réelle notoriété, ou du moins une visibilité qui lui donne un avantage au sein de son propre camp. Reste qu'en 2020, tous les candidats LREM auront aussi à défendre le bilan d'un gouvernement dont lui est très proche. Un atout ou un inconvénient pour conduire la liste LREM à la Mairie de Limoges.