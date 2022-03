"Il faut des médiateurs qui ont des réponses à apporter" défend le député de l'Hérault, Patrick Vignal

Le député de la 9e circonscription de l'Hérault, Patrick Vignal, veut mettre en place des médiateurs sociaux pour apaiser les tensions dans les espaces publics. II y en a déjà 600 en France, mais il voudrait qu'ils soient plus nombreux, mieux formés et que ce métier soit plus reconnu. À Montpellier il y en a un, alors qu'il en faudrait une soixantaine selon Patrick Vignal.

Il doit rendre un rapport au Premier Ministre le 17 mars dans lequel il fait le constat des moyens de médiations sociales en France et dans lequel il propose sa solution. Il veut des médiateurs "qui ont des réponses à apporter. Des gens qui vont circuler le soir et discuter en proposant des solutions comme passer le permis ou faire un stage." Pour le financement, il souhaite un partenariat entre l'Etat (via le Préfet) et les élus locaux.

Le député de la 9e circonscription de l'Hérault, Patrick Vignal. Copier

"On a besoin de pédagogie. Il faut un ADN de la parole" - Patrick Vignal, député de la 9e circonscription de l'Hérault,

Patrick Vignal veut créer "des écoles de cadre de la médiation et de la tranquillité publique. Peut-être à Marseille et à Dijon." Le député veut plus de cohésion entre les différents services : "Chacun prend des médiateurs de son côté : la ville, les transports, le bailleur, la police. Tout le monde travaille en silo." Il veut valoriser le métier de médiateur et mieux les former. "C'est usant la médiation. Il faut développer un parcours, une filière parce qu'un médiateur si vous le mettez à conduire un bus, il sait comment parler aux gens. Si vous le mettez dans un guichet d'une mairie, il sait faire. Il faut un ADN de la parole."

Patrick Vignal s'appuie sur son expérience de terrain : "je mets en situation des jeunes en leur demandant comment ils réagiraient si quelqu'un arrive et prend une place de parking au moment où ils veulent se garer. Ils me répondent qu'ils sortent et qu'ils se battent. La meilleure réponse c'est de prendre la place de parking à côté. On a besoin de pédagogie."

Une collaboration entre la police et les médiateurs

Pour apaiser les tensions, il faut que le travail de la police et celui des médiateurs soient complémentaires défend le député de l'Hérault, Patrick Vignal : "Dans un quartier difficile, la police doit intervenir. Et derrière il faut construire un modèle. Les policiers ils ne se déplacent pas pour quelqu'un qui a mis de la musique trop forte, ça c'est de l'ordre de la médiation." Le but n'est pas de les mettre en danger non plus : "dans les quartiers plus difficiles, gangrenés par la coke ou par le shit là c'est la police." Il valorise la relation entre les médiateurs "avec la puissance publique, la police et la justice."