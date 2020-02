Le député de la Dordogne Jean-Pierre Cubertafon regrette son vote sur le congé de deuil d'un enfant

Dordogne, France

"Je regrette mon vote, mais je l'assume". Interrogé sur son vote contre la proposition de loi allongeant le congé de deuil d'un enfant jeudi 30 janvier, le député du Nontronnais Jean-Pierre-Cubertafon ne veut pas "que l'on porte un jugement sur son humanité". "Cette loi était mal préparée et ce texte n'était absolument pas satisfaisant explique-t-il. Nous savions qu'il serait modifié, nous avions des assurances du ministère que ce texte serait modifié au Sénat. Je crois que la Commission des affaires sociales nous a filé une patate chaude qui était absolument pas présentable . Je regrette, mais je l'assume ajoute-t-il. Mais sur un texte parlementaire il y a plusieurs lectures et chaque vote n'est pas un carton rouge ou un carton blanc et je serai extrêmement vigilant sur cette question".

Moi, je n'ai pas voté pour refuser sept jours au lieu de douze, ce n'est pas mon genre " Jean-Pierre Cubertafon

"Moi et certains de mes collègues n'ont été ni des députés godillot, ni ne regardent pas les lois qu'ils votent" se défend Jean-Pierre Cubertafon . Nous en avions parlé au groupe le matin, et c'est vrai que ce texte ne donnait absolument pas satisfaction. Je vous rappelle que ce texte ne concernait que les enfants de moins de 18 ans. Que fait-on des autres ? Il manquait beaucoup de précisions. Très sincèrement, on pensait que ce texte pouvait être amélioré. Moi, je n'ai pas voté pour refuser sept jours au lieu de douze, conclut-il, ce n'est pas mon genre!"