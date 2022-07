Le député de la Dordogne Sébastien Peytavie est toujours hospitalisé

"C'est très frustrant et très contraignant" déclare Sébastien Peytavie sur France Bleu Périgord. Le député NUPES de la 4e circonscription est toujours hospitalisé à l'hôpital de Limoges suite à une chute. L'élu du Périgord Noir est entré à l'hôpital le 26 juin dernier, quelques jours seulement après son élection le 19 juin. Il n'a pas pu assister à la séance d'ouverture à l'Assemblée nationale et il ne peut toujours pas se rendre à Paris.

Un contact quotidien avec la NUPES et les écologistes

Le député NUPES eu le temps de désigner ses deux attachés parlementaires qui sont sur Paris, "pour tous les travaux de groupe je suis dans la boucle, pour tout ce qui est commission je peux suivre en direct sur le site de l'Assemblée" explique l'élu du Périgord Noir qui a un contact quotidien avec le groupe NUPES et les écologistes. Sébastien Peytavie est en train de finaliser le recrutement de deux attachés parlementaires sur la quatrième circonscription. Un numéro et de téléphone et une adresse mail seront bientôt disponibles pour les habitants du Périgord Noir.

Aucune date de sortie d'hospitalisation pour le moment

Sébastien Peytavie n'a pour le moment "pas de vue sur une sortie d'hospitalisation imminente" pour savoir quand il pourra rentrer chez lui car il souffre toujours de fièvre car la chute a provoqué une blessure et une infection, "il faut être patient" affirme l'élu "les questions de santé, on ne les contrôle pas, on ne les maîtrise pas ce sont des choses qui arrivent donc il faut prendre son mal en patience".