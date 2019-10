Le député de la Loire Régis Juanico appelle au boycott du Mondial de football 2022 au Qatar

Saint-Étienne, France

Depuis le début des championnats du monde d'athlétisme au Qatar, Régis Juanico est très critique vis-à-vis de l'organisation de la compétition.

Le député Génération.s de la Loire est un adepte de l'athlétisme, et il se désole de voir des stades qataris vides et des athlètes en grande souffrance en raison des conditions météo, il l'a exprimé sur les réseaux sociaux et à l'Assemblée nationale ces derniers jours.

L’équipe de France ne doit pas aller au Qatar en 2022"

Le parlementaire ligérien franchit une étape de plus dans la critique ce jeudi en signant dans Le Monde, une tribune dans laquelle il appelle au boycott de la Coupe du monde de football prévue au Qatar en 2022, au vu des conditions d'organisation des Mondiaux d'athlétisme dans le même pays actuellement. Régis Juanico demande précisément à l'équipe de France de football de ne pas se rendre au Qatar en 2022 pour participer à la compétition.

La tribune est également signée par le maire socialiste de Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat.