Le député de la Loire Régis Juanico vit ses dernières heures à l'Assemblée nationale

Il ne votera plus de loi mais compte bien rester actif autrement : le député Génération.s de la 1e circonscription de la Loire (Saint-Étienne Nord) Régis Juanico quitte l'Assemblée nationale ce mardi après trois mandats. Son bureau est en passe d'être totalement vidé. "On a compté 21 cartons d'archives et sept bennes de tri", décrit le parlementaire

Le palais Bourbon ne va pas lui manquer. "J'ai choisi de ne pas me représenter. Vous savez qu'on est très peu de députés à avoir fait ce choix délibéré après trois mandats. Il y a Bruno Le Maire et il y a moi. Et puis il y a une page qui se tourne parce que c'est vrai que pendant quinze ans, c'est un travail ininterrompu en tant que député de la Nation au service de la première circonscription.

J'ai fait un compte. On a aujourd'hui recensé quasiment 3 000 interventions en séance publique et en commission à l'Assemblée. En ce qui me concerne 2 000 auditions, 35 rapports parlementaires et 10 000 manifestations sur le terrain, plusieurs dizaines de milliers de courriers, de dossiers traités pour des particuliers, pour les habitants de la première circonscription de la Loire du nord de Saint-Etienne. Donc je pars sans regret avec le sentiment du devoir accompli."

Son "poulain" Pierrick Courbon "rebondira"

C'est le macroniste Quentin Bataillon qui succèdera dans quelques jours à Régis Juanico au poste de député de Saint-Étienne Nord, une déception pour celui qui a fait campagne pour le dissident socialiste Pierrick Courbon. "J'aurais souhaité une autre issue à ces élections législatives. J'étais dans l'idée de passer le témoin. Pierrick Courbon, pour qui j'ai une pensée très forte, s'était préparé, connaissait très très bien son terrain. C'est un élu de la première circonscription. J'estime que c'était le meilleur candidat.

D'ailleurs, je pense qu'il rebondira. Vous savez que les députés qui viennent d'être élus en 2022, on ne sait pas vraiment s'ils iront au bout de leur mandat. Il y a une situation extrêmement incertaine au niveau national et il n'est pas certain qu'ils aillent au bout de leur mandat. Il y aura peut être une dissolution dans quelques temps. Donc je lui ai dis de se préparer, de continuer à se battre."

Régis Juanico, député de la 1e circonscription de la Loire entre 2007 et 2022 Copier

Et la suite ?

Durant les prochains mois, l'ancien parlementaire compte se reposer un peu. Il ne va pas retourner travailler à la Région où il était fonctionnaire territorial mais les prochains mois seront tout de même chargés. "Je vais commencer à écrire un ouvrage qu'on m'a commandé à la Fondation Jean-Jaurès et aux Éditions de l'Aube, que je vais remettre en novembre et qui sera publié en janvier 2023 sur la question de la sédentarité, une bombe à retardement sanitaire. C'est la suite d'un de mes derniers rapports parlementaires."

Régis Juanico va aussi se lancer prochainement dans des activités de consultant dans les politiques publiques et sportives. "Je continue à être au service de l'intérêt général", se réjouit le quinquagénaire.