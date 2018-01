Epernay, Épernay, France

Six millions d'euros : c'est la somme allouée par le gouvernement pour le commissariat d'Epernay dans la Marne. Hier, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur a présenté son plan triennal sur la période 2018-2020. Un plan qui prévoit de construire ou de rénover des commissariats et des gendarmeries français devenus trop vétustes pour beaucoup d'entre eux.

A Epernay, cela fait plus de 12 ans que la ville demande de nouveaux locaux. "Aujourd'hui, des policiers travaillent dans des combles et leurs conditions de travail deviennent pénibles lorsque la température est élevée l'été. Autre problème: certaines armes saisies pour les besoins d'enquête sont entreposées dans des locaux non sécurisés avec d'autres objets. Les cellules de garde à vue sont trop éloignées des gardiens et j'en passe " déplore Eric Girardin, député de la Marne qui défend ce dossier depuis des mois.

Interview d'Eric Girardin, député de la Marne sur France Bleu Champagne ardenne Copier

Pour le moment, on ne sait pas encore si une extension sera construite ou si un nouveau commissariat verra le jour à Epernay. C'est le gouvernement qui tranchera. En tout cas, si le choix est celui d'un nouveau commissariat, la ville mettrait un terrain à disposition dans le quartier Margueritte, proche du Millesium. Quant à l'ancien commissariat d'Epernay, on sait déjà que la Maison de Champagne Moët et Chandon, qui se trouve à côté, est intéressée pour racheter les bâtiments.

Commissariat de police © Maxppp - Vincent Isore

La semaine dernière, le maire d'Epernay, Franck Leroy et le député Eric Girardin, sont allés au ministère de l'intérieur pour plaider la cause du commissariat d'Epernay. Ils sont satisfaits d'avoir été entendus. Eric Girardin avait aussi évoqué le sujet à l'Assemblée nationale.

Le maire d'Epernay, Franck Leroy, satisfait que le gouvernement prenne en charge l'avenir du commissariat de la ville Copier

Le plan triennal 2018-2020 annoncé par le gouvernement alloue aussi 5 millions d'euros au commissariat de Sedan dans les Ardennes et 3,5 millions d'euros pour la gendarmerie de Châlons-en-champagne.