Le député de la Mayenne, Yannick Favennec (Horizons) ne votera pas "en l'état" la réforme des retraites

D'ici quelques jours, le projet de réforme des retraites qui prévoit l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans et un âge minimum à 64 ans sera présenté en conseil des ministres. Puis le texte sera débattu à l'Assemblée nationale. Ce jeudi 19 janvier, jour d'une forte mobilisation des citoyens contre cette réforme, le député Horizons de la 3e circonscription de la Mayenne prend position. Pour Yannick Favennec, "il est nécessaire de réformer les retraites pour conserver notre système de solidarité intergénérationnel et par répartition."

Mais le parlementaire mayennais pense que "cette réforme doit être socialement juste". "Nos concitoyens ont besoin de mesures simples, claires et lisibles. Je ne veux pas que l'âge de départ soit l'alpha et l'omega de cette réforme. Je pense que l'on peut fixer le nombre d'annuités à 43 mais si on atteint cette durée avant l'âge de 64 ans, on peut partir à la retraite et sans décote" a dit Yannick Favennec à France Bleu Mayenne.

"Je veux un débat à l'Assemblée"

Le député de la majorité présidentielle aimerait que le texte "tienne compte des carrières longues, des métiers pénibles, du parcours professionnel des femmes, également des pensions de réversion. Il y a un certains nombres de paramètres qui, pour moi, sont importants à prendre en compte. C'est la raison pour laquelle je veux un débat à l'Assemblée nationale et je ne veux surtout pas de l'utilisation du 49.3".

Yannick Favennec, qui siège dans le groupe Horizons, s'oppose donc à un projet de réforme du Gouvernement : "j'ai toujours préféré ma conscience à mon parti. Je suis loyal mais j'ai aussi cette liberté."