Le député de la Mayenne Yannick Favennec souhaite intégrer le bénévolat dans le calcul de la retraite

Et si les années de bénévolat étaient converties en trimestres pour le calcul de la retraite ? C'est l'idée du député mayennais Yannick Favennec. L'édile du groupe Horizons à l'Assemblée vient de déposer une proposition de loi sur le bénévolat. Elle vise à accorder des trimestres complémentaires aux responsables associatifs lors du calcul de leur retraite. Concrètement, il s'agit d'avoir des trimestres en plus pour partir à la retraite plus tôt.

Une crise du bénévolat

Le but de cette proposition de loi est de "favoriser l’engagement bénévole au sein des associations et en particulier la prise de responsabilité à l’image des postes de trésorier ou encore de président", explique l'élu. Selon lui, il existe une véritable crise du recrutement et du renouvellement des postes à responsabilité.

Ces trimestres supplémentaires ne sont pas "une gratification ou une rémunération mais plutôt la valorisation concrète d’un engagement qui contribue à renforcer le lien social et l’attractivité de nos territoires". Yannick Favennec espère défendre sa proposition devant les députés réunis en séance mensuelle ou alors sous la forme d'un amendement lors du vote du projet de loi de financement de la Sécurité sociale.